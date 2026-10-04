Що означає значок VoLTE на смартфоні: його не варто ігнорувати

Налаштування VoLTE на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

На панелі стану смартфона іноді можна побачити позначку VoLTE, яка з'являється поруч із індикатором мобільної мережі. Вона означає, що голосові дзвінки передаються через мережу 4G LTE, а не через старіші стандарти зв'язку.

Про те, що означає значок VoLTE на смартфоні та як працюють такі дзвінки, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

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Як працює VoLTE на смартфоні

VoLTE розшифровується як Voice over LTE — голос через мережу 4G LTE. Під час дзвінка голос перетворюється на цифрові дані, які передаються мережею у вигляді пакетів, а на пристрої співрозмовника знову збираються у правильному порядку.

На деяких старіших пристроях замість VoLTE можна побачити позначку HD Voice — так оператори раніше називали цю технологію для користувачів.

Схожий принцип використовується і в мережах 5G. Залежно від оператора та смартфона функція може називатися Vo5G, VoNR або 5G Voice. За таким самим принципом працюють і дзвінки через Wi-Fi.

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Однією з переваг VoLTE є можливість одночасно розмовляти телефоном і користуватися мобільним інтернетом. Під час виклику можна відкривати сайти, працювати із застосунками або завантажувати карти.

У деяких старіших мобільних мережах передавання даних під час дзвінка могло сповільнюватися або повністю припинятися.

Перевірити стан VoLTE або голосових викликів через 5G можна в системних налаштуваннях у розділі мобільної мережі. Якщо у смартфоні використовується кілька SIM-карт, спочатку може знадобитися вибрати потрібну. Також відповідний параметр можна знайти через пошук у налаштуваннях.

Підтримка VoLTE та VoNR залежить не лише від смартфона, а й від мобільного оператора. Необхідні конфігурації додаються на пристрій разом з оновленнями програмного забезпечення, а мережеве обладнання оператора також має бути налаштоване для таких викликів.

Якщо смартфон із підтримкою VoNR не може здійснити дзвінок через 5G, виклик може перейти на VoLTE або Wi-Fi Calling, якщо ці технології доступні.

VoLTE не варто плутати з VoIP-дзвінками через WhatsApp, FaceTime та інші застосунки. Такі сервіси використовують звичайне інтернет-з'єднання та передають виклик через власні сервери, тоді як VoLTE є технологією голосового зв'язку мобільного оператора.

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