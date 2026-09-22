Навіщо вимикати Wi-Fi на смартфоні перед сном і що це може дати

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Багато користувачів залишають Wi-Fi на смартфоні увімкненим навіть уночі, щоб не пропустити повідомлення. Водночас його відключення може трохи зменшити витрати заряду та кількість сповіщень, які заважають відпочинку.

Про те, навіщо вимикати Wi-Fi на смартфоні перед сном, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

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Що дає відключення Wi-Fi на ніч

Однією з причин вимикати бездротове з'єднання є економія заряду акумулятора. Це може бути особливо помітно на старих смартфонах або пристроях зі зношеною батареєю.

Ще один аргумент стосується автоматичного підключення до доступних мереж. Якщо відповідна функція активована, смартфон уночі може самостійно приєднатися до доступної Wi-Fi-мережі, тоді як користувач не контролюватиме це підключення.

Відключення інтернету також зменшує кількість нічних сповіщень від месенджерів і соціальних мереж, які можуть розбудити або заважати відпочинку.

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Вимкнення бездротового з'єднання також знижує рівень електромагнітного випромінювання від смартфона вночі. Додатково гаджет радять тримати подалі від ліжка.

Окремо можна вимикати на ніч і сам Wi-Fi-роутер. Це дозволяє трохи зменшити споживання електроенергії та може позитивно впливати на термін його служби.

Водночас відключати Wi-Fi щоночі не обов'язково. Якщо важливо залишатися на зв'язку, смартфон можна перевести в беззвучний режим або залишити активним мобільний інтернет.

Раніше Новини.LIVE писали, що домашній роутер працює майже безперервно, тому з часом у його роботі можуть виникати тимчасові збої. Періодичне перезавантаження допомагає оновити з'єднання, очистити тимчасові дані та зробити Wi-Fi стабільнішим.

Також Новини.LIVE розповідали, що повільне відкривання сайтів і регулярні зупинки відео не завжди пов'язані з проблемами з боку провайдера. Іноді правильно виконане перезавантаження роутера допомагає відновити стабільну роботу домашньої мережі.