Навіщо перезавантажувати роутер раз на місяць і як правильно це робити

Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash

Домашній роутер працює майже безперервно, тому з часом у його роботі можуть з'являтися тимчасові збої. Періодичне перезавантаження допомагає оновити з'єднання, очистити тимчасові дані та зробити Wi-Fi стабільнішим.

Про те, навіщо перезавантажувати роутер раз на місяць, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Що дає перезавантаження роутера

Маршрутизатор фактично є невеликим комп'ютером із процесором та оперативною пам'яттю, тому після тривалої роботи може потребувати перезапуску.

Перезавантаження очищає накопичені тимчасові дані, оновлює з'єднання з підключеними пристроями та інтернет-провайдером, а також може допомогти роутеру повторно вибрати менш завантажений Wi-Fi-канал.

У результаті проблеми з обривами, буферизацією та нестабільною швидкістю можуть виникати рідше.

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Коли роутер варто перезапустити

Окрім профілактичного перезавантаження раз на місяць, звернути увагу варто на раптове падіння швидкості без очевидної причини. Також приводом можуть бути нестабільний Wi-Fi, регулярні обриви та ситуації, коли окремі пристрої періодично відключаються від мережі.

Перезавантаження також може допомогти з погляду безпеки, оскільки здатне порушити роботу шкідливого ПЗ та видалити тимчасові з'єднання.

Під час звичайного перезапуску роутер просто вимикається та знову запускається, а всі налаштування залишаються без змін.

Скидання до заводських параметрів, навпаки, повністю видаляє налаштування, зокрема назву Wi-Fi-мережі та пароль. До нього зазвичай вдаються лише у разі серйозних проблем.

Як правильно перезавантажити роутер

Найпростіший спосіб — відключити роутер від розетки, почекати від 30 секунд до хвилини, а потім знову підключити живлення. Фізична кнопка ввімкнення є не на всіх моделях і не завжди забезпечує повне вимкнення, тому надійнішим варіантом вважається відключення кабелю живлення.

У деяких сучасних роутерах можна налаштувати автоматичне перезавантаження через панель керування або фірмовий застосунок. Зручніше запланувати його на ніч, коли домашня мережа майже не використовується.

Також варто увімкнути автоматичне оновлення прошивки, якщо роутер підтримує таку функцію.

Раніше Новини.LIVE писали, що старий Android-смартфон можна використати повторно замість того, щоб залишати його без діла. Зокрема, пристрій здатен працювати як простий Wi-Fi-повторювач і покращувати покриття мережі там, де сигнал роутера слабкий.

Також Новини.LIVE розповідали, що сучасні Wi-Fi-роутери можуть не лише роздавати інтернет, а й захищати домашню мережу, керувати швидкістю та працювати з додатковими пристроями. Багато таких функцій уже доступні в поширених моделях, хоча користувачі часто про них не знають.