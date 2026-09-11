Зачем перезагружать роутер раз в месяц и как правильно это делать

Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash

Домашний роутер работает практически непрерывно, поэтому со временем в его работе могут возникать временные сбои. Периодическая перезагрузка помогает обновить соединение, очистить временные данные и сделать Wi-Fi более стабильным.

О том, зачем перезагружать роутер раз в месяц, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Что дает перезагрузка роутера

Маршрутизатор фактически представляет собой небольшой компьютер с процессором и оперативной памятью, поэтому после длительной работы может потребоваться его перезапуск.

Перезагрузка очищает накопленные временные данные, обновляет соединения с подключенными устройствами и интернет-провайдером, а также может помочь роутеру заново выбрать менее загруженный Wi-Fi-канал.

В результате проблемы с обрывами, буферизацией и нестабильной скоростью могут возникать реже.

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Когда стоит перезагрузить роутер

Помимо профилактической перезагрузки раз в месяц, стоит обратить внимание на внезапное падение скорости без видимой причины. Также поводом могут служить нестабильный Wi-Fi, регулярные обрывы связи и ситуации, когда отдельные устройства периодически отключаются от сети.

Перезагрузка также может помочь с точки зрения безопасности, поскольку способна нарушить работу вредоносного ПО и удалить временные соединения.

При обычном перезапуске роутер просто выключается и снова запускается, а все настройки остаются без изменений.

Сброс к заводским настройкам, напротив, полностью удаляет настройки, в том числе название Wi-Fi-сети и пароль. К нему обычно прибегают только в случае серьезных проблем.

Как правильно перезагрузить роутер

Самый простой способ — отключить роутер от розетки, подождать от 30 секунд до минуты, а затем снова подключить питание. Физическая кнопка включения есть не на всех моделях и не всегда обеспечивает полное отключение, поэтому более надёжным вариантом считается отключение кабеля питания.

В некоторых современных роутерах можно настроить автоматическую перезагрузку через панель управления или фирменное приложение. Удобнее запланировать её на ночь, когда домашняя сеть практически не используется.

Также стоит включить автоматическое обновление прошивки, если роутер поддерживает такую функцию.

Ранее Новини.LIVE писали, что старый Android-смартфон можно использовать повторно вместо того, чтобы оставлять его без дела. В частности, устройство способно работать как простой Wi-Fi-ретранслятор и улучшать покрытие сети там, где сигнал роутера слабый.

Также Новини.LIVE рассказывали, что современные Wi-Fi-роутеры могут не только раздавать интернет, но и защищать домашнюю сеть, управлять скоростью и работать с дополнительными устройствами. Многие из этих функций уже доступны в популярных моделях, хотя пользователи зачастую о них не знают.