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5 полезных функций роутера, которыми почему-то никто не пользуется

13 августа 2026 16:32
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"
Ваш роутер способен на большее: 5 функций, которыми почти никто не пользуется
Wi-Fi-роутер. Фото: кадр из видео/YouTube
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"

Современный Wi-Fi-роутер может не только обеспечивать доступ к интернету, но и защищать домашнюю сеть, регулировать скорость и подключать дополнительные устройства. Часть этих возможностей уже есть во многих моделях, но пользователи зачастую о них не знают.

О пяти полезных функциях Wi-Fi-роутера, которые могут сделать домашнюю сеть безопаснее и удобнее, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Гостевая сеть защищает домашние устройства

Отдельную Wi-Fi-сеть можно создать специально для гостей. Она предоставляет им доступ к интернету, но изолирует от ваших компьютеров, NAS и "умных" устройств.

В веб-панели роутера можно установить для такой сети отдельное название и пароль, а также задать временные ограничения и лимиты скорости.

По истечении заданного времени гостевая сеть может автоматически отключиться.

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Фильтр MAC-адресов ограничивает доступ к Wi-Fi

Каждое устройство имеет уникальный MAC-идентификатор, который можно добавить в "белый" список роутера.

В таком случае даже знание пароля не позволит постороннему устройству подключиться к сети, если его MAC-адрес не был авторизован.

В то же время смартфоны, использующие случайные MAC-адреса, иногда требуют дополнительной настройки.

QoS помогает распределить скорость интернета

Функция QoS позволяет определить, какие задачи должны иметь более высокий приоритет в домашней сети.

Например, большую пропускную способность можно оставить для видеозвонков или онлайн-игр, а фоновые загрузки будут использовать только доступный остаток скорости.

Это особенно полезно, когда несколько человек одновременно пользуются одним интернет-соединением для разных задач.

USB-порт превращает роутер в сетевой центр

К USB-порту маршрутизатора можно подключить внешний накопитель и создать общее сетевое хранилище для домашних устройств.

Подключение 4G-модема позволяет организовать резервный канал интернета на случай проблем у провайдера.

Через этот же порт обычный принтер можно превратить в сетевой и использовать для печати с различных устройств в квартире.

Мониторинг показывает, кто подключен к сети

В настройках роутера можно в режиме реального времени просматривать список устройств, подключенных к домашней сети. Некоторые модели также отправляют push-уведомления в мобильное приложение, когда к Wi-Fi подключается новое устройство.

Регулярная проверка списка помогает быстро заметить посторонние устройства и сохранить пропускную способность для собственных нужд.

Доступ к этим функциям обычно осуществляется через веб-интерфейс роутера, адрес которого можно найти на наклейке устройства, или с помощью инструкции для конкретной модели.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже мощный роутер может работать хуже из-за неудачного расположения в доме. На стабильность сигнала и скорость Wi-Fi влияют не только характеристики устройства, но и место его установки.

Также Новини.LIVE рассказывали, что USB-порт на задней панели роутера часто остается неиспользованным, ведь для обычного доступа к интернету он не нужен. В то же время через этот разъем можно расширить возможности домашней сети и подключить дополнительные устройства.

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