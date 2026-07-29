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Wi-Fi работает медленно из-за простой ошибки: где нельзя ставить роутер

29 июля 2026 11:41
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"
Где нельзя устанавливать Wi-Fi-роутер, чтобы не терять скорость интернета
Wi-Fi-роутеры. Фото: Unsplash, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"

Даже мощный роутер может обеспечивать слабый сигнал и низкую скорость Wi-Fi, если для него выбрано неудачное место. На качество соединения влияют не только характеристики оборудования, но и расположение маршрутизатора в доме.

О том, где не стоит устанавливать Wi-Fi-роутер, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Android.com.pl.

Какие места ухудшают сигнал Wi-Fi

Одной из самых распространенных ошибок является установка роутера в углу квартиры или дома. В таком случае часть зоны покрытия выходит за пределы помещения, а в отдаленные комнаты сигнал доходит уже ослабленным.

Не стоит прятать роутер в закрытый шкаф или ставить его вплотную к крупной бытовой технике. Мебель, стены и металлические поверхности могут препятствовать распространению радиоволн.

Проблемы также могут возникать рядом с микроволновой печью. Она работает в диапазоне, близком к 2,4 ГГц, поэтому во время использования способна создавать помехи для беспроводной сети.

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Нежелательно размещать роутер и возле аквариума, поскольку вода поглощает часть радиосигнала и может ухудшать покрытие.

Где лучше разместить роутер

Оптимальным вариантом является открытое место примерно в центральной части дома. Маршрутизатор желательно установить на высоте около одного метра от пола и не закрывать другими предметами.

Такое расположение помогает более равномерно распределить сигнал между комнатами и уменьшить количество зон со слабым покрытием.

Важное значение имеет и выбранный диапазон Wi-Fi. Сеть 2,4 ГГц обычно обеспечивает больший радиус действия и лучше проходит через стены, поэтому подходит для удаленных комнат.

Диапазон 5 ГГц может обеспечить более высокую скорость, однако имеет меньшую дальность и сильнее зависит от помех. Его целесообразнее использовать для устройств, расположенных недалеко от роутера.

Ранее Новини.LIVE писали, что Wi-Fi-роутер может стабильно работать в течение многих лет, из-за чего владельцы не спешат его заменять. Однако после прекращения программной поддержки устаревшая модель постепенно становится уязвимым звеном домашней сети.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ежедневное отключение современного Wi-Fi-роутера на ночь обычно не дает ощутимой экономии. Более того, регулярное отключение питания в отдельных случаях может негативно влиять на работу самого устройства.

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