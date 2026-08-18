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Главная Техно Фольга за роутером реально поможет: как усилить сигнал Wi-Fi

Фольга за роутером реально поможет: как усилить сигнал Wi-Fi

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 11:41
Слабый сигнал Wi-Fi: простой трюк с фольгой действительно поможет
Wi-Fi-роутер с фольгированной антенной. Фото: кадр из видео/YouTube

Слабый Wi-Fi дома не всегда означает, что нужно покупать новый роутер. Иногда часть сигнала можно перенаправить в нужную зону с помощью простого металлического отражателя.

О том, как улучшить сигнал Wi-Fi с помощью фольги и от чего зависит результат, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Jurnalul.ro.

Как фольга влияет на сигнал Wi-Fi

Если разместить алюминиевую фольгу за роутером и придать ей изогнутую форму, она может работать как отражатель и направлять часть беспроводного сигнала в выбранную сторону. Принцип схож с работой зеркала: фольга не создает дополнительный сигнал, а лишь отражает уже имеющийся.

Такой способ может быть полезен, если роутер стоит у внешней стены, а лучшее покрытие требуется в противоположной части квартиры, например в спальне, гостиной или рабочей зоне.

При этом мощность самого роутера не увеличивается. Сигнал лишь перераспределяется, поэтому в одном направлении он может усилиться, а в другом — ослабнуть.

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Действительно ли фольга может усилить Wi-Fi

Подобный подход исследовали специалисты Дартмутского колледжа. В ходе экспериментов с металлическими направленными отражателями уровень Wi-Fi-сигнала в отдельных зонах удалось увеличить до 55,1%, одновременно уменьшив его в ненужных направлениях до 63,3%.

Однако в лаборатории использовали не обычный кусок фольги, а специально спроектированные отражатели с точно рассчитанной формой для конкретного помещения.

Поэтому домашний вариант не гарантирует такого же результата. Эффект зависит от расположения роутера, формы отражателя, планировки комнаты и расстояния до подключенных устройств.

Как сделать отражатель для роутера из фольги

Для эксперимента понадобится кусок алюминиевой фольги длиной примерно 30 см и высотой примерно с сам роутер.

Фольгу нужно согнуть в форме дуги или буквы "С" и установить за устройством. Изогнутую поверхность следует расположить так, чтобы она направляла сигнал в зону, где Wi-Fi работает хуже.

После установки можно измерить скорость интернета в проблемной точке до и после изменения, чтобы проверить, дал ли отражатель результат именно в вашем помещении.

Для такого эксперимента можно использовать и другие металлические поверхности, в частности пустые алюминиевые банки или металлические подносы. Принцип остаётся тем же — создать изогнутый отражатель и направить сигнал в нужную сторону.

Ранее Новини.LIVE писали, что современный Wi-Fi-роутер способен выполнять гораздо больше задач, чем просто раздавать интернет. Многие модели уже обладают функциями защиты сети, управления скоростью и подключения дополнительных устройств, хотя пользователи часто о них не знают.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже мощный роутер может обеспечивать слабый сигнал и невысокую скорость Wi-Fi из-за неудачного расположения. На качество соединения влияют не только характеристики оборудования, но и место установки маршрутизатора в доме.

домашний интернет Wi-Fi-роутер алюминиевая фольга
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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