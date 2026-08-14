Как правильно перезагрузить Wi-Fi-роутер и как часто это нужно делать

Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash

Медленная загрузка страниц и постоянные зависания видео не всегда означают проблему с провайдером. Иногда достаточно правильно перезагрузить роутер, чтобы восстановить нормальную работу домашней сети.

О том, как перезагрузить Wi-Fi-роутер и как часто это стоит делать, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Onet.

Как правильно перезагрузить роутер

Роутер нужно полностью отключить от розетки, подождать около минуты, а затем снова подключить к электросети.

После включения устройства следует подождать ещё несколько минут, пока оно полностью загрузится и восстановит подключение к интернету.

Важно оставить роутер без питания как минимум на 30 секунд. Это позволяет остановить все процессы, которые работали на устройстве.

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Как часто нужно перезагружать роутер

Специалисты рекомендуют выполнять перезапуск не реже одного раза в месяц. Если проблемы с Wi-Fi уже возникли, перезагрузить устройство следует немедленно.

Роутер фактически представляет собой небольшой компьютер со своей операционной системой, памятью и фоновыми процессами. Со временем его работа может замедляться, что сказывается и на качестве соединения.

Перезапуск помогает удалить временные данные, остановить ошибочные процессы и восстановить полную работоспособность устройства.

Ранее Новини.LIVE писали, что Wi-Fi-роутер во многих домах работает непрерывно, поэтому пользователи часто задаются вопросом, нужно ли выключать его на ночь. Это зависит, прежде всего, от состояния самого устройства и условий, в которых оно работает.

Также Новини.LIVE сообщали, что даже мощный роутер может обеспечивать слабый сигнал и невысокую скорость Wi-Fi из-за неудачного расположения. На качество соединения влияют не только характеристики оборудования, но и место установки маршрутизатора в доме.