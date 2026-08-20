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Не спешите выбрасывать старый Android: он может усилить Wi-Fi

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 11:41
Как превратить старый Android-смартфон в Wi-Fi-репитер
Смартфон рядом с Wi-Fi-роутером. Фото: кадр из видео/YouTube

Старый Android-смартфон не обязательно выбрасывать или оставлять без дела. Его можно превратить в простой Wi-Fi-ретранслятор и расширить покрытие домашней сети в комнатах, куда сигнал роутера доходит плохо.

О том, как использовать Android-смартфон в качестве усилителя Wi-Fi, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на PCWorld.

Как превратить смартфон в Wi-Fi-повторитель

Сначала старый телефон нужно подключить к домашней Wi-Fi-сети.

После этого в настройках следует найти функцию "Мобильная точка доступа", "Персональная точка доступа" или "Точка доступа и модем". Обычно она находится в разделах, связанных с интернетом или сетью.

Далее нужно включить точку доступа и создать для неё название сети и пароль. После активации смартфон начнёт транслировать новую Wi-Fi-сеть, к которой можно подключать другие устройства.

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Смартфон следует разместить примерно между роутером и зоной со слабым покрытием. Устройство должно получать достаточно сильный сигнал от основного роутера, чтобы затем передавать его дальше на другие гаджеты.

Также телефон лучше постоянно держать подключенным к зарядному устройству, поскольку длительная работа в режиме точки доступа быстро расходует заряд аккумулятора, особенно в старых моделях.

Какие ограничения имеет такой способ

Старый смартфон в роли повторителя не ускорит интернет и не будет работать так же эффективно, как полноценная Mesh-система или специальный Wi-Fi-репитер.

В то же время он может помочь устранить "мертвые зоны" и обеспечить пригодную для использования связь в спальне, подвале, гараже или домашнем рабочем кабинете.

Ранее Новини.LIVE писали, что медленное открытие сайтов и регулярные остановки видео не всегда связаны с проблемами со стороны провайдера. В некоторых случаях достаточно правильно перезапустить роутер, чтобы восстановить стабильную работу домашней сети.

Также Новини.LIVE рассказывали, что слабый сигнал Wi-Fi не обязательно требует замены роутера. Иногда улучшить покрытие в нужной части дома можно с помощью простого металлического отражателя.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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