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Главная Техно Мужчина заряжал смартфон два раза в день, пока не отключил эту функцию

Мужчина заряжал смартфон два раза в день, пока не отключил эту функцию

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 10:34
Какая настройка Google может быстро разряжать Android в фоновом режиме
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Даже смартфон с емким аккумулятором может быстро терять заряд из-за фоновых процессов, работающих без активного участия пользователя. В одном из таких случаев значительный расход энергии был связан с работой сервисов Google в фоновом режиме.

О том, какие настройки Google могут влиять на заряд Android и как ограничить фоновую активность, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Почему сервисы Google могут расходовать заряд в фоновом режиме

Автор MakeUseOf столкнулся с проблемой на Galaxy S25 Ultra, который приходилось заряжать дважды в день даже при небольшом активном использовании.

Причиной оказалась фоновая работа Google Play Services, связанная с синхронизацией, определением местоположения и проверкой обновлений.

Google Play Services обеспечивает работу Gmail, Карт, Play Store и других приложений и сервисов Google на Android. Поэтому полностью отключать этот сервис не рекомендуется.

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Чтобы сократить расход заряда, можно ограничить использование мобильных данных в фоновом режиме для отдельных приложений Google.

Для этого нужно открыть "Настройки" — "Приложения", выбрать Google Play Store, приложение Google или Google Play Services, перейти в раздел "Мобильные данные" и отключить параметр "Разрешить использование данных в фоновом режиме".

Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от производителя смартфона и версии Android.

Также можно открыть "Настройки" — "Аккаунт" — аккаунт Google и отключить автоматическую синхронизацию для сервисов, которыми пользуетесь редко.

Если важно без задержек получать новые письма и события, синхронизацию Gmail и Календаря лучше оставить включенной.

Насколько может измениться автономность

В случае автора MakeUseOf к вечеру на смартфоне раньше оставалось около 15-20 % заряда. После ограничения фоновой активности показатель вырос примерно до 40 %.

По его словам, это дало около одного-двух дополнительных часов автономной работы. При этом время активного использования экрана почти не изменилось, а разница проявлялась преимущественно тогда, когда смартфон просто лежал без дела.

Результат может отличаться в зависимости от модели Android-смартфона. В то же время ограничение ненужной фоновой активности также может сократить расход мобильного трафика.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже новый Android-смартфон может заметно терять заряд в течение ночи без активного использования. Одной из причин может быть фоновая функция, которая постоянно сканирует пространство в поисках беспроводных сигналов.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночная зарядка смартфона уже не считается столь вредной для аккумулятора, как раньше. Современные системы управления питанием изменили подход к уходу за аккумулятором и сделали часть старых рекомендаций неактуальной.

Google Play Store функции смартфона зарядка смартфона
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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