Какая настройка Google может быстро разряжать Android в фоновом режиме

Мужчина заряжал смартфон два раза в день, пока не отключил эту функцию
Даже смартфон с емким аккумулятором может быстро терять заряд из-за фоновых процессов, работающих без активного участия пользователя. В одном из таких случаев значительный расход энергии был связан с работой сервисов Google в фоновом режиме.
О том, какие настройки Google могут влиять на заряд Android и как ограничить фоновую активность, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.
Почему сервисы Google могут расходовать заряд в фоновом режиме
Автор MakeUseOf столкнулся с проблемой на Galaxy S25 Ultra, который приходилось заряжать дважды в день даже при небольшом активном использовании.
Причиной оказалась фоновая работа Google Play Services, связанная с синхронизацией, определением местоположения и проверкой обновлений.
Google Play Services обеспечивает работу Gmail, Карт, Play Store и других приложений и сервисов Google на Android. Поэтому полностью отключать этот сервис не рекомендуется.
Чтобы сократить расход заряда, можно ограничить использование мобильных данных в фоновом режиме для отдельных приложений Google.
Для этого нужно открыть "Настройки" — "Приложения", выбрать Google Play Store, приложение Google или Google Play Services, перейти в раздел "Мобильные данные" и отключить параметр "Разрешить использование данных в фоновом режиме".
Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от производителя смартфона и версии Android.
Также можно открыть "Настройки" — "Аккаунт" — аккаунт Google и отключить автоматическую синхронизацию для сервисов, которыми пользуетесь редко.
Если важно без задержек получать новые письма и события, синхронизацию Gmail и Календаря лучше оставить включенной.
Насколько может измениться автономность
В случае автора MakeUseOf к вечеру на смартфоне раньше оставалось около 15-20 % заряда. После ограничения фоновой активности показатель вырос примерно до 40 %.
По его словам, это дало около одного-двух дополнительных часов автономной работы. При этом время активного использования экрана почти не изменилось, а разница проявлялась преимущественно тогда, когда смартфон просто лежал без дела.
Результат может отличаться в зависимости от модели Android-смартфона. В то же время ограничение ненужной фоновой активности также может сократить расход мобильного трафика.
Ранее Новини.LIVE писали, что даже новый Android-смартфон может заметно терять заряд в течение ночи без активного использования. Одной из причин может быть фоновая функция, которая постоянно сканирует пространство в поисках беспроводных сигналов.
Также Новини.LIVE сообщали, что ночная зарядка смартфона уже не считается столь вредной для аккумулятора, как раньше. Современные системы управления питанием изменили подход к уходу за аккумулятором и сделали часть старых рекомендаций неактуальной.