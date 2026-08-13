Как проверить состояние аккумулятора на Android и узнать степень износа

Батарея смартфона изнашивается незаметно: как проверить её состояние
Со временем аккумулятор смартфона неизбежно теряет часть своей первоначальной ёмкости, из-за чего устройство начинает быстрее разряжаться. Проверить состояние аккумулятора на Android можно через системные меню или специальные приложения.
О том, как проверить состояние аккумулятора на Android и узнать степень его износа, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.
Проверьте аккумулятор с помощью сервисного кода
На некоторых Android-смартфонах базовую информацию об аккумуляторе можно открыть через скрытое сервисное меню.
Для этого нужно запустить приложение "Телефон", открыть окно набора номера и ввести комбинацию *#*#4636#*#*. В появившемся меню следует найти раздел с информацией об аккумуляторе.
На смартфонах Samsung также может работать альтернативная комбинация *#0228#.
При этом такие инженерные коды поддерживаются не всеми производителями и версиями Android.
Воспользуйтесь приложением для проверки износа
Если сервисное меню не открывается или показывает недостаточно информации, можно воспользоваться специализированными приложениями из Google Play, в частности AccuBattery или Battery Guru.
Такие приложения анализируют циклы зарядки и показывают расчетную емкость аккумулятора вместе со степенью его износа.
Однако более точные данные появляются не сразу. Сначала нужно пройти несколько циклов разряда и заряда, чтобы приложение смогло приблизительно определить фактическую емкость аккумулятора в миллиамперах.
Где посмотреть состояние аккумулятора на Xiaomi, Huawei и других смартфонах
На устройствах Xiaomi, Huawei, а также смартфонах брендов OnePlus, Oppo, Vivo, Realme и iQOO состояние аккумулятора можно проверять как через встроенные системные настройки, так и с помощью сторонних утилит.
Чаще всего нужные системные приложения называются "Безопасность" или "Диспетчер устройств". В них нужно открыть раздел "Батарея", а затем найти пункт "Состояние аккумулятора".
В этом разделе в процентах может отображаться остаточная емкость аккумулятора.
Ранее Новини.LIVE писали, что регулярная зарядка смартфона до 100% или полная разрядка аккумулятора может негативно влиять на его ресурс. Для более медленного износа аккумулятора специалисты рекомендуют поддерживать заряд в более благоприятном диапазоне.
Также Новини.LIVE сообщали, что после достижения 100% смартфон не обязательно сразу отключать от зарядного устройства. Встроенная электроника защищает аккумулятор от перезарядки, хотя при определенных условиях его износ все равно может ускоряться.
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