Параметры аккумулятора смартфона, смартфон на зарядке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Смартфон не обязательно отключать от сети сразу после достижения 100% заряда. Современная электроника защищает аккумулятор от перезарядки, однако некоторые условия всё же могут ускорить его износ.

О том, сколько времени смартфон может оставаться на зарядке после достижения 100%, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Можно ли заряжать смартфон до 100%

В большинстве современных смартфонов установлены литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы со специальным контроллером питания.

После достижения 100% система прекращает активную подачу тока на аккумулятор. Если уровень заряда немного снижается, смартфон может ненадолго возобновить зарядку.

Поэтому оставление исправного устройства подключенным к качественному адаптеру после завершения зарядки не приводит к немедленному повреждению аккумулятора.

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Точного универсального промежутка времени после достижения 100% нет. Смартфон может оставаться подключенным еще некоторое время без существенного ущерба благодаря встроенному контроллеру.

В то же время ежедневное удержание батареи на максимальном уровне в течение многих часов может постепенно ускорять её естественное старение.

Это связано с небольшими циклами дозарядки и возможным повышением температуры. Поэтому, по возможности, адаптер лучше отключать после завершения зарядки.

Можно ли оставлять смартфон на зарядке на ночь

Для современного исправного смартфона ночная зарядка обычно не представляет серьезной опасности, поскольку после достижения 100% контроллер ограничивает подачу энергии.

Гораздо больший риск представляет перегрев. Телефон не стоит класть под подушку, накрывать одеялом или оставлять в тёплом месте с плохой вентиляцией.

Повышенная температура является одним из главных факторов ускоренного износа литиевых аккумуляторов.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже исправное зарядное устройство со временем изнашивается из-за длительного использования. Повреждения кабеля, разъемов или внутренних деталей могут свидетельствовать о том, что аксессуар больше не стоит использовать из соображений безопасности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что при отсутствии розетки, powerbank или адаптера смартфон можно зарядить от ноутбука. Такой способ не наносит вреда аккумулятору, однако имеет существенное ограничение.