Зарядное устройство может стать причиной пожара: 4 признака того, что его пора заменить

Зарядное устройство, смартфон на зарядке. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Зарядное устройство может годами работать без заметных проблем, но его кабель, разъемы и внутренние компоненты постепенно изнашиваются. Некоторые признаки указывают на то, что дальнейшее использование аксессуара может быть не только неудобным, но и опасным.

О том, когда зарядное устройство для смартфона нужно заменить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

На зарядном устройстве появились повреждения

Стоит периодически осматривать кабель, адаптер и штекеры. Потертая или разорванная изоляция, оголенные провода, трещины, деформированные и сломанные разъемы свидетельствуют о необходимости замены.

Пользоваться аксессуаром с оголенными проводами опасно из-за риска поражения электрическим током или короткого замыкания.

Особое внимание следует обратить на искры, дым или запах плавленного пластика после подключения к розетке. В таком случае зарядное устройство следует осторожно отключить и больше не использовать, поскольку оно может стать причиной пожара.

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Смартфон заряжается медленно или с перебоями

Изношенное зарядное устройство может продолжать передавать энергию, но работать нестабильно. Например, зарядка периодически прерывается без видимой причины или возобновляется только после изменения положения кабеля.

Еще одним признаком является заметное снижение скорости зарядки по сравнению с тем, как аксессуар работал раньше.

Такие неисправности обычно не исчезают сами по себе и со временем только усиливаются. Перед покупкой нового устройства стоит проверить смартфон с другим исправным кабелем и адаптером, чтобы убедиться, что проблема не в разъеме телефона.

Адаптер чрезмерно нагревается

Незначительный нагрев во время быстрой зарядки может быть нормальным, однако адаптер не должен нагреваться настолько, что к нему сложно прикоснуться.

Сильный перегрев может свидетельствовать о повреждении внутренних компонентов, неисправной проводке или неправильной регулировке напряжения.

Продолжение использования такого зарядного устройства повышает риск возгорания и может повредить аккумулятор или электронику смартфона.

Кабель не держится в разъеме

Если штекер постоянно выпадает, шатается или зарядка работает только под определенным углом, кабель или его разъем могут быть изношены.

Не стоит силой вставлять разъем или фиксировать кабель в неестественном положении. Это может повредить зарядный порт смартфона, ремонт которого обойдется дороже, чем покупка нового аксессуара.

При выборе замены стоит отдавать предпочтение качественным моделям с защитой от перегрева, короткого замыкания и перепадов напряжения. Самый дешевый адаптер или кабель может не соответствовать заявленным характеристикам и быстрее выйти из строя.

Ранее Новини.LIVE писали, что поддельное зарядное устройство может представлять серьезную угрозу для смартфона и его владельца. Некачественный аксессуар способен повредить технику, вызвать поражение током или даже привести к возгоранию.

Также Новини.LIVE сообщали, что адаптер продолжает потреблять небольшое количество электроэнергии, даже когда смартфон к нему не подключен. По отдельности такие затраты почти незаметны, однако несколько зарядных устройств в розетках могут постепенно увеличивать счета за электричество.