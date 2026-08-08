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Идеальный уровень заряда аккумулятора: когда ставить смартфон на зарядку

8 августа 2026 06:32
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"
Найден идеальный процент заряда батареи: когда лучше всего ставить смартфон на зарядку
Смартфон с разряженной батареей, зарядный кабель рядом с зарядным портом смартфона. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"

Привычка постоянно заряжать смартфон до 100% или дожидаться полной разрядки может сократить срок службы аккумулятора. Вместе с тем специалисты указывают диапазоны заряда, которые помогают дольше сохранить аккумулятор.

О том, при каком проценте заряда стоит подключать смартфон к источнику питания, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "Радио Трек".

Когда лучше ставить смартфон на зарядку

Общепринятой считается тактика "20-80". Она предполагает подключение смартфона к зарядному устройству при уровне заряда примерно 20% и прекращение зарядки после достижения 80%.

В то же время такой способ подходит не всем. Заряда в пределах 60-80% может не хватить на целый день активного использования, а пользователю приходится регулярно следить за показателем заряда батареи.

На Android для этого можно использовать специальные приложения, которые отправляют уведомления после достижения заданного уровня заряда.

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Чем отличается правило "50-70"

Еще одним вариантом является поддержание заряда смартфона примерно в пределах 50-70%.

По мнению некоторых специалистов, такая тактика способна продлить срок службы батареи вдвое или даже больше. Однако она может быть неудобной для людей, которые часто находятся вдали от розетки или других источников питания.

Оба способа можно использовать в зависимости от того, как именно пользователь эксплуатирует смартфон. В то же время специалисты не рекомендуют регулярно разряжать аккумулятор до 0% и заряжать его до 100%, поскольку это сокращает срок службы аккумулятора.

Ранее Новини.LIVE писали, что после достижения 100% заряда смартфон не обязательно сразу отключать от розетки. Современная электроника защищает аккумулятор от перезарядки, хотя при определенных условиях длительное пребывание на зарядке все же может ускорять его износ.

Также Новини.LIVE сообщали, что быстрая зарядка не всегда является главной причиной ухудшения состояния аккумулятора. Современные системы управления питанием снижают потенциальные риски, тогда как некоторые повседневные привычки могут сильнее влиять на ресурс аккумулятора.

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