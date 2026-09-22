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Почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне на ночь

Ua ru
22 сентября 2026 16:32
Зачем отключать Wi-Fi на смартфоне перед сном и какую пользу это может принести
Wi-Fi-роутер на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Многие пользователи оставляют Wi-Fi на смартфоне включенным даже ночью, чтобы не пропустить уведомления. В то же время его отключение может немного снизить расход заряда и количество уведомлений, мешающих отдыху.

О том, зачем выключать Wi-Fi на смартфоне перед сном, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.

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Что дает отключение Wi-Fi на ночь

Одной из причин отключения беспроводного соединения является экономия заряда аккумулятора. Это может быть особенно заметно на старых смартфонах или устройствах с изношенной батареей.

Еще один аргумент касается автоматического подключения к доступным сетям. Если соответствующая функция включена, смартфон ночью может самостоятельно подключиться к доступной Wi-Fi-сети, при этом пользователь не будет контролировать это подключение.

Отключение интернета также уменьшает количество ночных уведомлений от мессенджеров и социальных сетей, которые могут разбудить или помешать отдыху.

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Отключение беспроводного соединения также снижает уровень электромагнитного излучения от смартфона ночью. Кроме того, гаджет рекомендуется держать подальше от кровати.

Отдельно можно выключать на ночь и сам Wi-Fi-роутер. Это позволяет немного снизить потребление электроэнергии и может положительно повлиять на срок его службы.

В то же время отключать Wi-Fi каждую ночь не обязательно. Если важно оставаться на связи, смартфон можно перевести в бесшумный режим или оставить активным мобильный интернет.

Ранее Новини.LIVE писали, что домашний роутер работает почти непрерывно, поэтому со временем в его работе могут возникать временные сбои. Периодическая перезагрузка помогает обновить соединение, очистить временные данные и сделать Wi-Fi более стабильным.

Также Новини.LIVE рассказывали, что медленное открытие сайтов и регулярные остановки видео не всегда связаны с проблемами со стороны провайдера. Иногда правильно выполненная перезагрузка роутера помогает восстановить стабильную работу домашней сети.

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Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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