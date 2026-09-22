Зачем отключать Wi-Fi на смартфоне перед сном и какую пользу это может принести

Почему нужно отключать Wi-Fi на смартфоне на ночь
Многие пользователи оставляют Wi-Fi на смартфоне включенным даже ночью, чтобы не пропустить уведомления. В то же время его отключение может немного снизить расход заряда и количество уведомлений, мешающих отдыху.
О том, зачем выключать Wi-Fi на смартфоне перед сном, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.UA.
Что дает отключение Wi-Fi на ночь
Одной из причин отключения беспроводного соединения является экономия заряда аккумулятора. Это может быть особенно заметно на старых смартфонах или устройствах с изношенной батареей.
Еще один аргумент касается автоматического подключения к доступным сетям. Если соответствующая функция включена, смартфон ночью может самостоятельно подключиться к доступной Wi-Fi-сети, при этом пользователь не будет контролировать это подключение.
Отключение интернета также уменьшает количество ночных уведомлений от мессенджеров и социальных сетей, которые могут разбудить или помешать отдыху.
Отключение беспроводного соединения также снижает уровень электромагнитного излучения от смартфона ночью. Кроме того, гаджет рекомендуется держать подальше от кровати.
Отдельно можно выключать на ночь и сам Wi-Fi-роутер. Это позволяет немного снизить потребление электроэнергии и может положительно повлиять на срок его службы.
В то же время отключать Wi-Fi каждую ночь не обязательно. Если важно оставаться на связи, смартфон можно перевести в бесшумный режим или оставить активным мобильный интернет.
Ранее Новини.LIVE писали, что домашний роутер работает почти непрерывно, поэтому со временем в его работе могут возникать временные сбои. Периодическая перезагрузка помогает обновить соединение, очистить временные данные и сделать Wi-Fi более стабильным.
Также Новини.LIVE рассказывали, что медленное открытие сайтов и регулярные остановки видео не всегда связаны с проблемами со стороны провайдера. Иногда правильно выполненная перезагрузка роутера помогает восстановить стабильную работу домашней сети.