Слабый сигнал Wi-Fi дома: 8 причин этого

Какие 8 вещей глушат ваш сигнал Wi-Fi дома
Даже исправный роутер может давать слабый или нестабильный Wi-Fi, если поблизости есть препятствия для сигнала. Проблему часто создают не настройки сети, а обычные предметы, стены и другие беспроводные устройства в доме.
О том, что может ухудшать сигнал Wi-Fi дома и как уменьшить помехи, рассказывает редакция Новини.LIVE.
Неудачное расположение роутера
Роутер будет работать хуже, если стоит в углу, на полу или спрятан в шкафу. Лучше разместить его ближе к центру помещения, поднять выше и не закрывать в тесном деревянном или металлическом коробке.
Микроволновые печи и другая беспроводная техника
Микроволновые печи, камеры наблюдения и радионяни могут работать в том же диапазоне 2,4 ГГц, что и Wi-Fi, создавая дополнительные помехи.
Если оборудование поддерживает другие частоты, можно перейти на 5 ГГц или использовать устройства, которые не перегружают этот диапазон.
Бетонные и кирпичные стены
Чем плотнее материал между роутером и устройством, тем сильнее ослабевает сигнал. Особенно это заметно в квартирах с толстыми бетонными или кирпичными перегородками.
В таких случаях могут помочь репитеры или mesh-система.
Металл, зеркала и энергосберегающие окна
Металлические поверхности отражают радиоволны. Подобный эффект могут создавать зеркала и энергосберегающее стекло с тонким металлическим слоем.
Роутер лучше не ставить непосредственно рядом с такими поверхностями.
Аквариумы и большие емкости с водой
Вода способна поглощать беспроводной сигнал. Большой аквариум или емкость с водой рядом с маршрутизатором может создать зону со слабым Wi-Fi.
Соседские Wi-Fi-сети
Если несколько роутеров поблизости используют один и тот же канал, сеть может перегружаться.
Уменьшить помехи может автоматический выбор канала или переход на диапазон 5 ГГц или 6 ГГц.
Bluetooth-устройства
Наушники, колонки и другая Bluetooth-периферия также используют диапазон 2,4 ГГц и могут создавать дополнительную нагрузку.
Неиспользуемые устройства можно отключать или, по возможности, подключать с помощью провода.
Телевизор
Металлические компоненты внутри телевизора, его беспроводные модули и закрытые тумбы могут ухудшать сигнал, если роутер стоит непосредственно рядом или позади экрана.
Маршрутизатор рекомендуется отодвинуть от телевизора как минимум на два метра и правильно ориентировать его антенны.
Ранее Новини.LIVE писали, что домашний роутер работает почти непрерывно, поэтому со временем в его работе могут возникать временные сбои. Периодическая перезагрузка помогает обновить соединение, очистить временные данные и сделать Wi-Fi более стабильным.
Также Новини.LIVE рассказывали, что старый Android-смартфон можно использовать повторно вместо того, чтобы оставлять его без дела. В частности, устройство способно работать как простой Wi-Fi-ретранслятор и улучшать покрытие сети там, где сигнал роутера слабый.