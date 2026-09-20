Слабый сигнал Wi-Fi дома: 8 причин этого

Wi-Fi-роутер на столе. Фото: Freepik

Даже исправный роутер может давать слабый или нестабильный Wi-Fi, если поблизости есть препятствия для сигнала. Проблему часто создают не настройки сети, а обычные предметы, стены и другие беспроводные устройства в доме.

О том, что может ухудшать сигнал Wi-Fi дома и как уменьшить помехи, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Неудачное расположение роутера

Роутер будет работать хуже, если стоит в углу, на полу или спрятан в шкафу. Лучше разместить его ближе к центру помещения, поднять выше и не закрывать в тесном деревянном или металлическом коробке.

Микроволновые печи и другая беспроводная техника

Микроволновые печи, камеры наблюдения и радионяни могут работать в том же диапазоне 2,4 ГГц, что и Wi-Fi, создавая дополнительные помехи.

Если оборудование поддерживает другие частоты, можно перейти на 5 ГГц или использовать устройства, которые не перегружают этот диапазон.

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Бетонные и кирпичные стены

Чем плотнее материал между роутером и устройством, тем сильнее ослабевает сигнал. Особенно это заметно в квартирах с толстыми бетонными или кирпичными перегородками.

В таких случаях могут помочь репитеры или mesh-система.

Металл, зеркала и энергосберегающие окна

Металлические поверхности отражают радиоволны. Подобный эффект могут создавать зеркала и энергосберегающее стекло с тонким металлическим слоем.

Роутер лучше не ставить непосредственно рядом с такими поверхностями.

Аквариумы и большие емкости с водой

Вода способна поглощать беспроводной сигнал. Большой аквариум или емкость с водой рядом с маршрутизатором может создать зону со слабым Wi-Fi.

Соседские Wi-Fi-сети

Если несколько роутеров поблизости используют один и тот же канал, сеть может перегружаться.

Уменьшить помехи может автоматический выбор канала или переход на диапазон 5 ГГц или 6 ГГц.

Bluetooth-устройства

Наушники, колонки и другая Bluetooth-периферия также используют диапазон 2,4 ГГц и могут создавать дополнительную нагрузку.

Неиспользуемые устройства можно отключать или, по возможности, подключать с помощью провода.

Телевизор

Металлические компоненты внутри телевизора, его беспроводные модули и закрытые тумбы могут ухудшать сигнал, если роутер стоит непосредственно рядом или позади экрана.

Маршрутизатор рекомендуется отодвинуть от телевизора как минимум на два метра и правильно ориентировать его антенны.

Ранее Новини.LIVE писали, что домашний роутер работает почти непрерывно, поэтому со временем в его работе могут возникать временные сбои. Периодическая перезагрузка помогает обновить соединение, очистить временные данные и сделать Wi-Fi более стабильным.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старый Android-смартфон можно использовать повторно вместо того, чтобы оставлять его без дела. В частности, устройство способно работать как простой Wi-Fi-ретранслятор и улучшать покрытие сети там, где сигнал роутера слабый.