Слабкий Wi-Fi-сигнал вдома: 8 винуватців цього

Wi-Fi-роутер на столі. Фото: Freepik

Навіть справний роутер може давати слабкий або нестабільний Wi-Fi, якщо поруч є перешкоди для сигналу. Проблему часто створюють не налаштування мережі, а звичайні предмети, стіни та інші бездротові пристрої в оселі.

Про те, що може погіршувати сигнал Wi-Fi вдома та як зменшити перешкоди, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Невдале розташування роутера

Роутер працюватиме гірше, якщо стоїть у кутку, на підлозі або захований у шафі. Краще розмістити його ближче до центру помешкання, підняти вище та не закривати у тісному дерев'яному чи металевому коробі.

Мікрохвильовки та інша бездротова техніка

Мікрохвильові печі, камери спостереження та бебі-монітори можуть працювати у тому самому діапазоні 2,4 ГГц, що й Wi-Fi, створюючи додаткові перешкоди.

Якщо обладнання підтримує інші частоти, можна перейти на 5 ГГц або використовувати пристрої, які не перевантажують той самий діапазон.

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Бетонні та цегляні стіни

Чим щільніший матеріал між роутером і пристроєм, тим сильніше послаблюється сигнал. Особливо це помітно у квартирах із товстими бетонними або цегляними перегородками.

У таких випадках можуть допомогти репітери або mesh-система.

Метал, дзеркала та енергозберігальні вікна

Металеві поверхні відбивають радіохвилі. Подібний ефект можуть створювати дзеркала та енергозберігальне скло з тонким металевим шаром.

Роутер краще не ставити безпосередньо біля таких поверхонь.

Акваріуми та великі місткості з водою

Вода здатна поглинати бездротовий сигнал. Великий акваріум або бак із водою поруч із маршрутизатором може створити ділянку зі слабким Wi-Fi.

Сусідські Wi-Fi-мережі

Якщо кілька роутерів поблизу використовують один і той самий канал, мережа може перевантажуватися.

Зменшити перешкоди може автоматичний вибір каналу або перехід на діапазон 5 ГГц чи 6 ГГц.

Bluetooth-пристрої

Навушники, колонки та інша Bluetooth-периферія також використовують діапазон 2,4 ГГц і можуть створювати додаткове навантаження.

Пристрої, які не використовуються, можна відключати або за можливості підключати дротом.

Телевізор

Металеві компоненти всередині телевізора, його бездротові модулі та закриті тумби можуть погіршувати сигнал, якщо роутер стоїть безпосередньо поруч або позаду екрана.

Маршрутизатор рекомендується відсунути від телевізора щонайменше на два метри та правильно зорієнтувати його антени.

Раніше Новини.LIVE писали, що домашній роутер працює майже безперервно, тому з часом у його роботі можуть виникати тимчасові збої. Періодичне перезавантаження допомагає оновити з'єднання, очистити тимчасові дані та зробити Wi-Fi стабільнішим.

Також Новини.LIVE розповідали, що старий Android-смартфон можна використати повторно замість того, щоб залишати його без діла. Зокрема, пристрій здатен працювати як простий Wi-Fi-повторювач і покращувати покриття мережі там, де сигнал роутера слабкий.