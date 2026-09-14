Для чого потрібен USB-порт на Wi‑Fi роутері: 3 корисні способи використання

USB-порт у Wi-Fi-роутері. Фото: кадр з відео/YouTube

USB-порт на задній панелі роутера часто залишається без діла, хоча може виконувати одразу кілька корисних функцій. Через нього можна організувати спільне сховище, підключити принтер або навіть використати резервний мобільний інтернет.

Про те, для чого можна використовувати USB-порт на Wi-Fi-роутері, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Зробіть із флешки або диска мережеве сховище

Одна з найпоширеніших можливостей USB-порту — спільний доступ до файлів у домашній мережі. До роутера можна підключити флешку, зовнішній HDD або SSD, після чого отримувати доступ до файлів із пристроїв, підключених до цієї мережі.

Спочатку функцію потрібно активувати в налаштуваннях роутера. Залежно від виробника вона може називатися File Sharing, USB Storage Device, Media Sharing, ReadySHARE або схожим чином.

Доступ до накопичувача може працювати через SMB, Samba або FTP — це залежить від конкретної моделі роутера.

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Підключіть старий принтер до Wi-Fi

USB-порт також можна використовувати для спільного доступу до принтера, який сам не підтримує Wi-Fi. У такому разі надсилати документи на друк можна без необхідності щоразу підключати принтер безпосередньо до комп'ютера.

Втім, така можливість залежить від сумісності роутера та принтера. У деяких випадках на комп'ютер додатково потрібно встановити фірмову програму виробника.

Використовуйте мобільний інтернет як резервний

Деякі роутери підтримують USB-модеми з 4G або 5G. Мобільне з'єднання можна використовувати як основне або резервне, якщо провайдер тимчасово не працює.

Така функція може називатися Dual WAN Failover або Multi-WAN. Вона доступна не на всіх моделях, оскільки роутер повинен підтримувати роботу з мобільним підключенням на рівні програмного забезпечення.

Сучасні роутери також можуть підтримувати USB-модем через Android-смартфон. У такому випадку телефон підключається кабелем і роздає мобільний інтернет через роутер, тому іншим пристроям не потрібно переходити на окрему Wi-Fi-мережу.

Чому USB-порт не замінить повноцінний NAS

Можливості USB-порту залежать від самого роутера. Старі моделі часто мають лише USB 2.0 зі швидкістю до 480 Мбіт/с, або близько 60 МБ/с, тому передавання великих обсягів даних може займати багато часу.

Деяким роутерам також може не вистачати живлення для портативних жорстких дисків. У такому випадку краще використовувати накопичувач із окремим блоком живлення.

Для стабільнішого й продуктивнішого сховища краще підходить окремий NAS. Він може підтримувати кілька дисків і RAID, що дозволяє зменшити ризик втрати даних у разі відмови одного накопичувача.

Раніше Новини.LIVE писали, що слабкий сигнал Wi-Fi вдома не обов'язково означає необхідність купувати новий роутер. У деяких випадках покращити покриття в потрібній зоні можна за допомогою простого металевого відбивача.

Також Новини.LIVE розповідали, що сучасний Wi-Fi-роутер здатен не лише роздавати інтернет, а й захищати домашню мережу, керувати швидкістю та працювати з додатковими пристроями. Багато таких можливостей уже є в поширених моделях, хоча користувачі часто про них не знають.