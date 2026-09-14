Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно Не оставляйте USB-порт роутера без дела: как его можно использовать

Не оставляйте USB-порт роутера без дела: как его можно использовать

Ua ru
14 сентября 2026 11:41
Зачем нужен USB-порт на Wi-Fi-роутере: 3 полезных способа использования
USB-порт в Wi-Fi-роутере. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-порт на задней панели роутера часто остается без дела, хотя может выполнять сразу несколько полезных функций. С его помощью можно организовать общее хранилище, подключить принтер или даже воспользоваться резервным мобильным интернетом.

О том, для чего можно использовать USB-порт на Wi-Fi-роутере, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

Реклама

Сделайте из флешки или диска сетевое хранилище

Одна из самых распространенных возможностей USB-порта — общий доступ к файлам в домашней сети. К роутеру можно подключить флешку, внешний HDD или SSD, после чего получать доступ к файлам с устройств, подключенных к этой сети.

Сначала эту функцию нужно активировать в настройках роутера. В зависимости от производителя она может называться File Sharing, USB Storage Device, Media Sharing, ReadySHARE или подобным образом.

Доступ к накопителю может осуществляться через SMB, Samba или FTP — это зависит от конкретной модели роутера.

Читайте также:

Подключите старый принтер к Wi-Fi

USB-порт также можно использовать для общего доступа к принтеру, который сам не поддерживает Wi-Fi. В таком случае отправлять документы на печать можно без необходимости каждый раз подключать принтер напрямую к компьютеру.

Впрочем, такая возможность зависит от совместимости роутера и принтера. В некоторых случаях на компьютер дополнительно нужно установить фирменную программу производителя.

Используйте мобильный интернет в качестве резервного

Некоторые роутеры поддерживают USB-модемы с 4G или 5G. Мобильное соединение можно использовать как основное или резервное, если провайдер временно не работает.

Такая функция может называться Dual WAN Failover или Multi-WAN. Она доступна не на всех моделях, поскольку роутер должен поддерживать работу с мобильным подключением на уровне программного обеспечения.

Современные роутеры также могут поддерживать USB-модем через Android-смартфон. В таком случае телефон подключается кабелем и раздает мобильный интернет через роутер, поэтому другим устройствам не нужно переключаться на отдельную Wi-Fi-сеть.

Почему USB-порт не заменит полноценный NAS

Возможности USB-порта зависят от самого роутера. Старые модели часто имеют только USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с, или около 60 МБ/с, поэтому передача больших объемов данных может занимать много времени.

Некоторым роутерам также может не хватать питания для портативных жестких дисков. В таком случае лучше использовать накопитель с отдельным блоком питания.

Для более стабильного и производительного хранилища лучше подходит отдельный NAS. Он может поддерживать несколько дисков и RAID, что позволяет снизить риск потери данных в случае отказа одного накопителя.

Ранее Новини.LIVE писали, что слабый сигнал Wi-Fi дома не обязательно означает необходимость покупать новый роутер. В некоторых случаях улучшить покрытие в нужной зоне можно с помощью простого металлического отражателя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что современный Wi-Fi-роутер способен не только раздавать интернет, но и защищать домашнюю сеть, управлять скоростью и работать с дополнительными устройствами. Многие из этих возможностей уже есть в популярных моделях, хотя пользователи часто о них не знают.

полезные советы Wi-Fi-роутер USB-порт функции роутера
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации