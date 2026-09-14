Зачем нужен USB-порт на Wi-Fi-роутере: 3 полезных способа использования

USB-порт в Wi-Fi-роутере. Фото: кадр из видео/YouTube

USB-порт на задней панели роутера часто остается без дела, хотя может выполнять сразу несколько полезных функций. С его помощью можно организовать общее хранилище, подключить принтер или даже воспользоваться резервным мобильным интернетом.

О том, для чего можно использовать USB-порт на Wi-Fi-роутере, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Сделайте из флешки или диска сетевое хранилище

Одна из самых распространенных возможностей USB-порта — общий доступ к файлам в домашней сети. К роутеру можно подключить флешку, внешний HDD или SSD, после чего получать доступ к файлам с устройств, подключенных к этой сети.

Сначала эту функцию нужно активировать в настройках роутера. В зависимости от производителя она может называться File Sharing, USB Storage Device, Media Sharing, ReadySHARE или подобным образом.

Доступ к накопителю может осуществляться через SMB, Samba или FTP — это зависит от конкретной модели роутера.

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Подключите старый принтер к Wi-Fi

USB-порт также можно использовать для общего доступа к принтеру, который сам не поддерживает Wi-Fi. В таком случае отправлять документы на печать можно без необходимости каждый раз подключать принтер напрямую к компьютеру.

Впрочем, такая возможность зависит от совместимости роутера и принтера. В некоторых случаях на компьютер дополнительно нужно установить фирменную программу производителя.

Используйте мобильный интернет в качестве резервного

Некоторые роутеры поддерживают USB-модемы с 4G или 5G. Мобильное соединение можно использовать как основное или резервное, если провайдер временно не работает.

Такая функция может называться Dual WAN Failover или Multi-WAN. Она доступна не на всех моделях, поскольку роутер должен поддерживать работу с мобильным подключением на уровне программного обеспечения.

Современные роутеры также могут поддерживать USB-модем через Android-смартфон. В таком случае телефон подключается кабелем и раздает мобильный интернет через роутер, поэтому другим устройствам не нужно переключаться на отдельную Wi-Fi-сеть.

Почему USB-порт не заменит полноценный NAS

Возможности USB-порта зависят от самого роутера. Старые модели часто имеют только USB 2.0 со скоростью до 480 Мбит/с, или около 60 МБ/с, поэтому передача больших объемов данных может занимать много времени.

Некоторым роутерам также может не хватать питания для портативных жестких дисков. В таком случае лучше использовать накопитель с отдельным блоком питания.

Для более стабильного и производительного хранилища лучше подходит отдельный NAS. Он может поддерживать несколько дисков и RAID, что позволяет снизить риск потери данных в случае отказа одного накопителя.

Ранее Новини.LIVE писали, что слабый сигнал Wi-Fi дома не обязательно означает необходимость покупать новый роутер. В некоторых случаях улучшить покрытие в нужной зоне можно с помощью простого металлического отражателя.

Также Новини.LIVE рассказывали, что современный Wi-Fi-роутер способен не только раздавать интернет, но и защищать домашнюю сеть, управлять скоростью и работать с дополнительными устройствами. Многие из этих возможностей уже есть в популярных моделях, хотя пользователи часто о них не знают.