Як дізнатись, хто телефонує з незнайомого номера: простий спосіб

Дівчина з телефоном в руках. Фото: Freepik

Дзвінок із невідомого номера не завжди означає шахрайство, але перед відповіддю корисно перевірити, хто саме телефонує. Один із простих способів — скористатися Viber, де номер може бути прив'язаний до імені або нікнейму користувача.

Про те, як визначити, хто телефонує з незнайомого номера, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Як зрозуміти, хто телефонує вам з незнайомого номера

Для перевірки потрібно відкрити Viber, ввести номер, з якого надійшов дзвінок, та натиснути "Написати". Якщо власник номера зареєстрований у сервісі, застосунок може показати ім'я або нікнейм, під яким він використовує Viber.

У Viber також є функція "Ідентифікація абонентів", яка може показувати інформацію про людину навіть тоді, коли її номера немає у вашій адресній книзі. Система звіряє вхідний номер зі спільною базою контактних даних і, якщо знаходить збіг, показує ім'я абонента.

Це дозволяє швидше оцінити, чи варто відповідати на дзвінок.

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Функція може не спрацювати, якщо номера немає в базі, дзвінок здійснюється через стороннє програмне забезпечення або користувач заборонив показ свого імені в налаштуваннях конфіденційності.

Тому Viber не гарантує точного визначення кожного незнайомого номера, але може допомогти побачити ім'я абонента ще до розмови.

Раніше Новини.LIVE писали, що шахраї можуть приховуватися за звичайними міжнародними, мобільними або стаціонарними номерами. Перед відповіддю на незнайомий дзвінок варто перевірити код країни, формат номера та згадати, чи очікували ви такого виклику.

Також Новини.LIVE розповідали, що фінансовий номер телефону в Україні використовують для входу в онлайн-банкінг, підтвердження операцій і отримання кодів безпеки. Якщо шахраї отримають над ним контроль, під загрозою можуть опинитися не лише повідомлення, а й доступ до банківських рахунків.