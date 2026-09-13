Как узнать, кто звонит с неизвестного номера: простой способ

Девушка с телефоном в руках. Фото: Freepik

Звонок с неизвестного номера не всегда означает мошенничество, но перед тем, как ответить, полезно проверить, кто именно звонит. Один из простых способов — воспользоваться Viber, где номер может быть привязан к имени или никнейму пользователя.

О том, как определить, кто звонит с незнакомого номера, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Как понять, кто звонит вам с незнакомого номера

Для проверки нужно открыть Viber, ввести номер, с которого поступил звонок, и нажать "Написать". Если владелец номера зарегистрирован в сервисе, приложение может показать имя или никнейм, под которым он использует Viber.

В Viber также есть функция "Идентификация абонентов", которая может показывать информацию о человеке даже тогда, когда его номера нет в вашей адресной книге. Система сверяет входящий номер с общей базой контактных данных и, если находит совпадение, показывает имя абонента.

Это позволяет быстрее решить, стоит ли отвечать на звонок.

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Функция может не сработать, если номера нет в базе, звонок осуществляется через стороннее программное обеспечение или пользователь запретил отображение своего имени в настройках конфиденциальности.

Поэтому Viber не гарантирует точного определения каждого незнакомого номера, но может помочь увидеть имя абонента ещё до разговора.

Ранее Новини.LIVE писали, что мошенники могут скрываться за обычными международными, мобильными или стационарными номерами. Перед тем как ответить на незнакомый звонок, стоит проверить код страны, формат номера и вспомнить, ожидали ли вы такого звонка.

Также Новини.LIVE рассказывали, что финансовый номер телефона в Украине используется для входа в онлайн-банкинг, подтверждения операций и получения кодов безопасности. Если мошенники получат над ним контроль, под угрозой могут оказаться не только сообщения, но и доступ к банковским счетам.