Как распознать мошенников: цифры в номере, на которые нельзя отвечать

Стационарный телефон, женщина разговаривает по телефону. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Мошенники могут маскировать звонки под обычные международные, мобильные или стационарные номера. Поэтому перед тем, как ответить на незнакомый звонок, стоит обратить внимание на код страны, формат номера и то, ждали ли вы такого звонка.

О том, какие телефонные номера могут вызвать подозрение и когда лучше не брать трубку, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Незнакомые международные номера

Первые цифры после знака "+" указывают на страну, из которой поступает звонок. Для Украины используется код +380, а, например, для Германии — +49.

Если звонит незнакомый номер с международным кодом, а вы не ожидали звонка из-за границы, стоит проявить осторожность. Такой формат может использоваться для создания видимости зарубежного контакта.

Номера с кодом +380 44

Отдельно рекомендуют обращать внимание на киевские стационарные номера с кодом +380 44, поскольку такой формат всё чаще используют спамеры.

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Если вы не ожидаете звонков из столицы и не имеете там дел, перед тем как ответить на такой звонок, стоит оценить, может ли он быть вам знакомым.

Нетипичные коды мобильных номеров

В Украине используются хорошо известные коды мобильных операторов:

у "Киевстар" это +380 67, 68, 96, 97, 98 и 77;

Vodafone использует коды +380 50, 66, 95, 99 и 75;

Lifecell — +380 63, 73 и 93.

Если номер имеет нетипичное сочетание цифр или необычный формат, это может быть поводом более внимательно отнестись к такому звонку.

Короткие сервисные номера

Осторожность необходима и в отношении коротких сервисных номеров. Банки, мобильные операторы и крупные компании действительно могут использовать их для звонков клиентам.

В то же время мошенники также могут копировать подобный формат. Если вы не ожидали такого звонка, безопаснее не отвечать сразу.

Звонки через Viber и Telegram

Мошенники могут звонить и через мессенджеры, используя чужие или одноразовые аккаунты.

Особенно стоит насторожиться, если незнакомый контакт звонит без предварительного уведомления и не объясняет причину звонка.

В таком случае лучше не отвечать сразу, а при необходимости проверить контакт отдельно.

Ранее Новини.LIVE писали, что хранить важные данные в сообщениях и переписке на смартфоне не всегда безопасно. В случае потери устройства или получения доступа посторонними такая информация может вызвать серьезные проблемы.

Также Новини.LIVE сообщали, что так называемые "немые" звонки могут использоваться для проверки активности номера и наличия реального абонента. После ответа контакт может попасть в базы данных для рекламных звонков, SMS-рассылок или спам-кампаний.