Как узнать, кто звонит с незнакомого номера через Viber

Девушка разговаривает по телефону, смартфон в руках. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Звонки с незнакомых номеров могут поступать как от обычных абонентов, так и от нежелательных контактов. Проверить, кому может принадлежать номер, иногда удается без установки отдельных сервисов.

О том, как узнать, кто звонит с незнакомого номера, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на molbuk.ua.

Как проверить незнакомый номер через Viber

Для проверки нужно открыть Viber, ввести номер телефона, с которого поступил звонок, и нажать кнопку "Написать".

Если владелец номера зарегистрирован в мессенджере и не ограничил отображение профиля, приложение может показать его имя или никнейм.

В Viber также доступна функция "Идентификация абонентов". Она позволяет распознавать некоторые номера, даже если они не сохранены в телефонной книге.

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Мессенджер сверяет номер со своей базой данных и при наличии совпадения отображает доступную информацию об абоненте. Это может помочь пользователю решить, стоит ли отвечать на звонок.

Почему информация об абоненте может не появиться

Такой способ не гарантирует определение каждого незнакомого номера.

Имя или никнейм не отобразятся, если абонент не пользуется Viber, скрыл данные в настройках конфиденциальности или его номера нет в базе мессенджера.

Функция также может не сработать, если звонок осуществляется через сторонний сервис или использует поддельный номер.

Поэтому информацию в Viber следует воспринимать лишь как дополнительную подсказку. Не следует сообщать незнакомому абоненту личные данные, коды из сообщений или реквизиты банковской карты.

Ранее Новини.LIVE писали, что хранить важную информацию в сообщениях и переписке на смартфоне может быть опасно. В случае потери устройства или получения доступа посторонними лицами такие данные могут привести к серьезным последствиям.

Также Новини.LIVE сообщали, что так называемые "немые" звонки могут использоваться для проверки активности номера и наличия реального абонента. После ответа контакт иногда добавляют в базы для рекламных звонков, SMS-рассылок и спам-кампаний.