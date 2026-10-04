Что означает значок VoLTE на смартфоне: его не стоит игнорировать

Настройка VoLTE на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

На панели состояния смартфона иногда можно увидеть значок VoLTE, который появляется рядом с индикатором мобильной сети. Он означает, что голосовые звонки передаются через сеть 4G LTE, а не через более старые стандарты связи.

О том, что означает значок VoLTE на смартфоне и как работают такие звонки, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Как работает VoLTE на смартфоне

VoLTE расшифровывается как Voice over LTE — голос через сеть 4G LTE. Во время звонка голос преобразуется в цифровые данные, которые передаются по сети в виде пакетов, а на устройстве собеседника снова собираются в правильном порядке.

На некоторых старых устройствах вместо VoLTE можно увидеть обозначение HD Voice — так операторы раньше называли эту технологию для пользователей.

Подобный принцип используется и в сетях 5G. В зависимости от оператора и смартфона функция может называться Vo5G, VoNR или 5G Voice. По тому же принципу работают и звонки через Wi-Fi.

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Одним из преимуществ VoLTE является возможность одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом. Во время звонка можно открывать сайты, работать с приложениями или загружать карты.

В некоторых более старых мобильных сетях передача данных во время звонка могла замедляться или полностью прекращаться.

Проверить состояние VoLTE или голосовых вызовов через 5G можно в системных настройках в разделе мобильной сети. Если в смартфоне используется несколько SIM-карт, сначала может потребоваться выбрать нужную. Также соответствующий параметр можно найти с помощью поиска в настройках.

Поддержка VoLTE и VoNR зависит не только от смартфона, но и от мобильного оператора. Необходимые настройки устанавливаются на устройство вместе с обновлениями программного обеспечения, а сетевое оборудование оператора также должно быть настроено для таких вызовов.

Если смартфон с поддержкой VoNR не может совершить звонок через 5G, вызов может переключиться на VoLTE или Wi-Fi Calling, если эти технологии доступны.

VoLTE не следует путать с VoIP-звонками через WhatsApp, FaceTime и другие приложения. Такие сервисы используют обычное интернет-соединение и передают звонок через собственные серверы, тогда как VoLTE является технологией голосовой связи мобильного оператора.

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