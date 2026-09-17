Как ускорить интернет на Android: два простых способа улучшить соединение

Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

Медленный интернет на Android может мешать загрузке сайтов, видео и работе приложений. В смартфонах есть несколько простых способов обновить соединение и удалить временные данные, которые иногда вызывают проблемы.

О том, как попытаться ускорить интернет на Android-смартфоне, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

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Что делать, если интернет на Android работает медленно

Смартфон постоянно подключается к базовым станциям мобильного оператора, но в определенный момент может использовать не самое лучшее из доступных соединений. На это могут влиять нагрузка на сеть или технические работы.

Если ненадолго включить режим полета, а затем выключить его, телефон заново установит мобильное соединение. В некоторых случаях это позволяет подключиться к более оптимальной базовой станции и улучшить скорость интернета.

При использовании сайтов и приложений Android сохраняет временные файлы — изображения, скрипты и другие данные, которые помогают быстрее загружать контент при следующем открытии.

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Со временем кэш может накапливаться и вызывать сбои или замедление работы отдельных приложений и сайтов. Его очистка удаляет временные файлы и может помочь, если приложение или браузер стали работать медленнее.

В браузере кэш обычно можно очистить через историю или настройки конфиденциальности. Для отдельного приложения на Android нужно перейти в "Настройки" — "Приложения", выбрать нужное приложение, открыть раздел "Хранилище" и нажать "Очистить кэш".

Перед этим также стоит проверить, не остался ли включенным режим полета, поскольку он отключает мобильную связь, Wi-Fi и другие беспроводные подключения.

Ранее Новини.LIVE писали, что на Android-смартфонах в верхней части экрана иногда появляется буква "N" рядом с пиктограммами Wi-Fi, сигнала сети и заряда батареи. Этот символ означает, что на устройстве активирована технология NFC для беспроводного обмена данными на небольшом расстоянии.

Также Новини.LIVE сообщали, что переход с Android на iPhone не обязательно сопровождается потерей контактов, фотографий, сообщений и других важных данных. Для переноса значительной части информации Apple предлагает официальный инструмент "Перенос на iOS".