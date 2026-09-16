Что означает буква "N" на экране смартфона: многие используют её каждый день

Функция NFC на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

На Android-смартфонах в верхней части экрана иногда появляется небольшая буква "N", которую можно увидеть рядом с значками Wi-Fi, сигнала и заряда батареи. Этот символ означает, что на телефоне включена технология NFC для беспроводного обмена данными на небольшом расстоянии.

О том, что означает буква N на экране смартфона и для чего нужна эта функция, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на Kertvar.

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Для чего нужен NFC и стоит ли его отключать

NFC расшифровывается как Near Field Communication и позволяет смартфону обмениваться данными с другими совместимыми устройствами, которые находятся совсем рядом.

Одно из самых распространенных применений этой технологии — бесконтактная оплата через Google Pay и Apple Pay. Для дополнительной защиты платежей может использоваться биометрическая аутентификация, в частности отпечаток пальца или распознавание лица.

NFC также применяют для быстрого сопряжения некоторых устройств, передачи данных между совместимыми смартфонами, работы с NFC-метками и автоматизации различных действий.

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Например, NFC-метку можно разместить на рабочем столе и настроить телефон так, чтобы при приближении к ней автоматически включался режим "Не беспокоить". Аналогичный принцип можно использовать в автомобиле для запуска определенных функций.

Оставлять NFC включенным в целом не опасно. Технология работает только на небольшом расстоянии и отличается низким энергопотреблением.

В то же время следует осторожно взаимодействовать с неизвестными NFC-метками. Злоумышленники могут использовать поддельные метки, которые перенаправляют пользователя на вредоносные или фишинговые сайты.

Если нужно убрать букву "N" с экрана, в настройках смартфона можно перейти в раздел "Экран", затем открыть "Строка состояния" и отключить соответствующий переключатель. Названия пунктов меню могут отличаться в зависимости от модели устройства.

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