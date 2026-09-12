Что удалить со смартфона, чтобы быстро освободить память без потерь

Мужчина с телефоном в руках. Фото: Unsplash

Заполненное хранилище не всегда означает, что нужно удалять фото, видео или приложения. Значительную часть памяти могут занимать временные файлы, кэш и дубликаты, которые можно удалить без потери важных данных.

О том, как быстро освободить память смартфона без удаления приложений, рассказывает редакция Новини.LIVE.

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Почему память переполняется даже без большого количества файлов

Одной из главных причин переполнения хранилища являются временные данные, которые накапливают приложения во время работы. Речь идет об изображениях, видео и других файлах, которые не являются критически важными для работы приложений, но со временем могут занимать значительный объем памяти.

Особенно много кэша могут накапливать мессенджеры. Например, Telegram при активном использовании способен занимать 10-20 ГБ.

Чтобы очистить кэш в Telegram, нужно перейти в "Настройки" — "Данные и память" — "Использование памяти" и нажать "Очистить кэш".

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Если фотографии и видео уже синхронизированы с Google Фото или iCloud, локальные копии можно удалить со смартфона, сохранив доступ к файлам через облачный сервис.

Такой способ может быстро освободить несколько гигабайт, особенно если в памяти хранится много медиафайлов.

Отдельную часть хранилища могут занимать одинаковые или почти одинаковые фотографии и видео, которые пользователь не замечает. Для их поиска можно использовать специальные приложения, которые находят дубликаты и позволяют удалить лишние файлы без ручного просмотра каждой папки.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфоны с накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ стоят заметно дороже, хотя такой объем нужен далеко не всем. Для многих пользователей оптимальным вариантом может стать версия на 256 ГБ.

Также Новини.LIVE рассказывали, что хранилище Google Фото может постепенно заполняться фотографиями и видео, которые годами накапливаются в медиатеке. Перед переходом на более дорогой тариф Google One стоит проверить отдельные категории файлов, чтобы освободить значительный объем памяти.