Какой объем памяти будет оптимальным для смартфона в 2026 году

Меню внутренней памяти смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Версии смартфонов с объемом памяти 512 ГБ или 1 ТБ стоят значительно дороже, хотя многим пользователям такой запас памяти может никогда не понадобиться. Для многих пользователей оптимальным вариантом может стать 256 ГБ.

О том, какой объем памяти стоит выбрать в смартфоне и почему за более емкий накопитель можно существенно переплатить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

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За больший объем памяти производители взимают значительную доплату

Флагманские смартфоны сегодня предлагаются с накопителями объемом до 512 ГБ и 1 ТБ, но увеличение объема памяти заметно влияет на конечную цену.

Samsung Galaxy S26 Ultra стоит 1299,99 доллара в версии на 256 ГБ, 1499,99 доллара — на 512 ГБ и 1799,99 доллара — на 1 ТБ. Переход от базовой к максимальной конфигурации добавляет 500 долларов к стоимости смартфона.

Pixel 10 Pro демонстрирует аналогичную разницу: модель на 128 ГБ стоит от 999 долларов, тогда как версия на 1 ТБ — 1449 долларов.

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При этом разница в стоимости NAND-чипов объёмом 256 и 512 ГБ для производителя оценивается примерно в 10-30 долларов, тогда как розничная доплата может составить 100-200 долларов.

256 ГБ может хватить большинству пользователей

Автор MakeUseOf в течение последних трех лет выбирал смартфоны на 512 ГБ, но фактически не использовал более 256 ГБ.

По его мнению, 128 ГБ сегодня уже может оказаться недостаточно без активного использования облачного хранилища. Зато 256 ГБ позволяют хранить много приложений, несколько месяцев фотографий и видео, офлайн-карты и музыкальную библиотеку без постоянной борьбы за свободное место.

При таком подходе нет необходимости каждый раз доплачивать за 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти.

Вместо того чтобы использовать смартфон в качестве постоянного архива, он регулярно переносит большие и старые файлы на портативный SSD.

Очистку проводит примерно раз в месяц или когда хранилище заполняется примерно на 70%. На телефоне остаются повседневные приложения, актуальные фотографии и видео, сообщения и файлы, которые могут понадобиться в ближайшее время.

Документы, копии удостоверений и другие файлы, к которым требуется доступ с разных устройств, можно хранить в облаке.

Внешняя память может обойтись дешевле

Galaxy S25 Ultra на 256 ГБ стоит 1299,99 доллара, а версия на 1 ТБ — 1659,99 доллара. Дополнительные 768 ГБ обходятся в 360 долларов, или примерно 0,47 доллара за гигабайт.

Для сравнения: портативный накопитель SanDisk Extreme объемом 2 ТБ стоит 299 долларов, то есть около 0,15 доллара за гигабайт.

Такой внешний накопитель можно использовать со смартфоном, ноутбуком и телевизором, а после смены телефона он останется у владельца.

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