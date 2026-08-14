Как быстро перенести файл со смартфона на ноутбук без кабеля

Перенос фотографий со смартфона на ноутбук. Фото: Unsplash

Перенести фото, документ или большое видео со смартфона на ноутбук можно за несколько секунд, если выбрать подходящий способ. Для этого не обязательно искать кабель — у Android, iPhone, Windows и macOS есть несколько удобных беспроводных вариантов.

О том, как быстро передать файл с телефона на ноутбук и какой способ подойдет для разных устройств, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на NV.

AirDrop и Quick Share

Владельцы устройств Apple могут использовать AirDrop, а пользователи Android и Windows — Quick Share.

Обе системы передают фотографии и другие файлы с помощью Wi-Fi и Bluetooth без подключения к интернету.

Ситуация усложняется при передаче файлов между iPhone и ноутбуком на Windows, поскольку AirDrop и Quick Share напрямую между собой не работают.

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Мессенджеры и электронная почта

Если встроенные системы несовместимы, файл можно отправить самому себе через Telegram или Viber, а затем открыть соответствующий чат на компьютере.

В Telegram фотографии можно отправлять как документ, чтобы они не сжимались, а сами файлы оставались в облаке.

В то же время через мессенджеры не рекомендуется передавать паспорта, данные банковских карт, пароли и другую конфиденциальную информацию.

Для отдельных документов между разными устройствами также можно использовать электронную почту.

"Связь с Windows"

Для тех, кто регулярно работает за компьютером, доступно приложение "Связь с Windows".

Оно позволяет без проводов просматривать на мониторе ПК уведомления, звонки и фотографии со смартфона.

Облачные сервисы

Для постоянной синхронизации можно использовать Google Диск, iCloud или Dropbox. Документ, сохраненный на смартфоне в облачном сервисе, появляется и на ноутбуке.

Бесплатного объема хранилища обычно хватает для повседневных нужд, однако за хранение большого количества файлов может потребоваться доплата.

Кабель и microSD

Самый простой традиционный способ — подключить смартфон к ноутбуку кабелем и перенести нужные файлы. Для этого не нужен интернет, а скорость передачи может быть высокой.

На Android-смартфонах с картой microSD данные также можно перенести, вставив карту в кардридер ноутбука.

В то же время этот способ постепенно теряет актуальность, поскольку современные смартфоны и ноутбуки всё чаще выпускаются без соответствующих слотов.

Ранее Новини.LIVE писали, что с годами аккумулятор смартфона постепенно теряет часть первоначальной ёмкости, из-за чего устройство приходится заряжать чаще. На Android проверить состояние батареи можно через системные настройки или с помощью специальных приложений.

Также Новини.LIVE рассказывали, что после нескольких лет использования Android-смартфон может заметно потерять производительность из-за накопленного кэша, лишних файлов, ненужных приложений и фоновых процессов. Улучшить его работу можно примерно за 10 минут без замены устройства.