Потребуется всего 10 минут: как вернуть Android-смартфону ощущение новизны

Android-смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Android-смартфон после нескольких лет использования может заметно замедлиться из-за накопленных файлов, кэша, ненужных приложений и фоновых процессов. Вернуть устройству ощущение более быстрой работы можно примерно за 10 минут, не покупая новый телефон.

О том, как ускорить старый Android-смартфон без дополнительных затрат, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на CNET.

Удалите приложения, которыми давно не пользуетесь

Приложения, которые месяцами остаются без использования, продолжают занимать место в памяти, а некоторые из них могут работать в фоновом режиме и иметь доступ к личным данным.

Для полного удаления нужно открыть "Настройки" — "Приложения" — "Все приложения", выбрать нужное приложение и перейти в раздел "Память и кэш".

Сначала можно нажать "Очистить память" и "Очистить кэш", чтобы избавиться от временных и накопленных файлов. После этого следует вернуться назад, выбрать "Удалить" и подтвердить действие.

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Очистите память от старых файлов

В хранилище смартфона со временем накапливаются старые документы, фотографии, видео и другие файлы, о которых пользователь, возможно, давно забыл.

Для их поиска можно использовать встроенный файловый менеджер. На смартфонах Samsung он называется My Files, на Google Pixel — Files, а на OnePlus — File Manager.

Прежде всего стоит проверить папку "Загрузки". Ненужные файлы можно удалить, а важные — перенести в Google Drive или другое облачное хранилище.

Также файловые менеджеры позволяют найти самые большие файлы. Несколько больших видео могут занимать десятки гигабайт памяти.

Измените внешний вид главного экрана

Android позволяет заметно изменить внешний вид смартфона без установки сторонних лаунчеров или наборов иконок.

Для этого нужно нажать и удерживать пустой участок главного экрана и открыть его настройки. Точное название пункта зависит от производителя.

Здесь можно изменить сетку приложений, например перейти с 4x5 на 5x5 и разместить больше иконок на одном экране. Или наоборот — уменьшить их количество для более минималистичного вида.

В этом же разделе могут находиться настройки жестов, в частности открытие панели уведомлений свайпом вниз по главному экрану.

Просмотрите настройки Android

Еще один способ обновить смартфон — изменить функции, которыми вы не пользуетесь или которые давно вас не устраивают.

Например, можно включить темную тему. Она меняет внешний вид интерфейса, а на смартфонах с OLED-дисплеями также помогает снизить энергопотребление.

Стоит проверить параметры главного экрана, уведомлений, дисплея и другие настройки, которые влияют на повседневное использование устройства.

Проверьте разрешения установленных приложений

За время использования смартфона десятки приложений могли получить доступ к местоположению, контактам, календарю, камере, микрофону и другим данным.

Для проверки нужно открыть "Настройки" — "Конфиденциальность" — "Диспетчер разрешений" и поочередно проверить доступ для различных категорий.

Если приложение, которым вы давно не пользуетесь, по-прежнему имеет доступ к геолокации, контактам, камере, микрофону или календарю, соответствующее разрешение можно отключить.

Такая проверка занимает несколько минут и помогает не только навести порядок в смартфоне, но и повысить уровень конфиденциальности.

Ранее Новини.LIVE писали, что разъем USB-C в современных смартфонах имеет гораздо больше возможностей, чем просто зарядка аккумулятора. Через него можно подключать накопители, мониторы, наушники, контроллеры и другие устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфон может постепенно замедляться даже при отсутствии очевидных неисправностей. Одной из причин являются временные файлы, которые накапливают мессенджеры, браузеры и другие приложения, занимая порой несколько гигабайт памяти.