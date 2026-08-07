Как часто нужно перезагружать смартфон: не все об этом знают

Меню перезагрузки смартфона, смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Даже исправный смартфон может постепенно накапливать мелкие программные сбои и фоновые процессы, которые влияют на производительность и автономность. Простая перезагрузка помогает избавиться от части таких проблем, но делать это ежедневно нужно не всем.

О том, как часто стоит перезагружать iPhone и Android-смартфон, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Как часто нужно перезагружать iPhone

Перезапуск смартфона остается одним из первых способов устранить зависания, нестабильную работу и другие временные проблемы.

Перезагрузка может быть полезна и тогда, когда iPhone работает нормально. Во время неё открытые приложения полностью закрываются, после чего пользователь запускает их заново. Это может помочь устранить проблемы, которые влияли на производительность или автономность.

Apple не устанавливает универсальной периодичности перезагрузки iPhone. Если отдельное приложение работает некорректно, компания рекомендует сначала закрыть и снова открыть его, а если это не помогло — перезагрузить смартфон.

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В профилактических целях iPhone можно перезагружать время от времени. Условным графиком может быть перезапуск раз в неделю или раз в две недели.

Как часто следует перезагружать Android-смартфон

Для Android действует аналогичный принцип, однако эта экосистема имеет большое количество оболочек и модификаций системы от разных производителей, поэтому риск мелких программных сбоев может быть выше.

Google объясняет владельцам Pixel, что перезапуск может помочь в случае зависания приложений, проблем с камерой или плохого соединения. В то же время конкретной рекомендуемой частоты компания не называет.

Samsung рекомендует регулярно перезагружать смартфоны Galaxy, чтобы избежать замедления работы и зависаний. В документации компании даже упоминается ежедневная перезагрузка, хотя для большинства пользователей такая частота может быть чрезмерной.

Универсального правила для всех смартфонов нет. Ориентиром может служить перезагрузка примерно раз в неделю или раз в несколько дней в зависимости от модели устройства и интенсивности его использования.

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