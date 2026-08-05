Иконка самолета от всех проблем: зачем включать "Режим полета" на телефоне

Смартфон в руках, на телефоне включен "Режим полета". Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

"Режим полета" на смартфоне может пригодиться не только во время перелетов. В повседневной жизни он помогает решить несколько распространенных проблем, связанных с зарядом, связью и уведомлениями.

О том, для чего стоит включать "Режим полета" на телефоне, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Помогает дольше сохранять заряд батареи

После активации "Режима полета" смартфон отключает беспроводные соединения, в частности мобильную связь, GPS, Bluetooth и Wi-Fi.

Благодаря этому энергопотребление устройства снижается. Такой режим может пригодиться, если телефон почти разрядился, а зарядного устройства рядом нет.

Позволяет быстрее восстановить связь

Включение и последующее отключение "Режима полета" помогает смартфону повторно подключиться к сети.

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Ускоряет зарядку смартфона

Когда все беспроводные соединения отключены, смартфон тратит меньше энергии на фоновые сетевые функции.

Благодаря этому аккумулятор заряжается быстрее. Такой вариант особенно полезен, когда нужно зарядить телефон за короткий промежуток времени.

Помогает отдохнуть от уведомлений

"Режим полета" временно приостанавливает поступление звонков, сообщений и других сетевых уведомлений.

Его можно активировать во время важных переговоров или тогда, когда хочется отдохнуть от постоянного потока информации.

Ранее Новини.LIVE писали, что во время тестирования сети 5G смартфон может расходовать заряд быстрее даже при обычном сценарии использования. Это связано с особенностями работы нового стандарта связи и дополнительной нагрузкой на компоненты устройства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что кнопка питания на Android-смартфоне может выполнять гораздо больше функций, чем просто включение экрана или самого устройства. Ее возможности зависят от модели и настроек и могут упростить выполнение повседневных действий.