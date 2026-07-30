5 полезных функций кнопки питания на Android-смартфоне

Функциональные кнопки на смартфоне, кнопка питания. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Кнопка питания на Android-смартфоне нужна не только для включения экрана или самого устройства. В зависимости от модели и настроек она может запускать различные функции и упрощать выполнение повседневных действий.

О том, какие возможности имеет кнопка питания Android-смартфона, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на BGR.

Запуск цифрового помощника

На многих современных Android-смартфонах длительное нажатие кнопки питания запускает цифрового помощника, которым чаще всего является Gemini. Раньше это действие обычно открывало меню с кнопками выключения и перезагрузки, однако производители постепенно меняют стандартное поведение.

На смартфонах Samsung настройки можно найти в разделе "Дополнительные функции", выбрав пункт "Боковая кнопка", а затем действие при длительном нажатии. Пользователь может выбрать доступного помощника или вернуть открытие обычного меню питания.

На Google Pixel нужно перейти в раздел "Система", открыть "Жесты" и выбрать настройки нажатия и удержания кнопки питания.

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Быстрое открытие камеры

Двойное нажатие кнопки питания на многих Android-смартфонах позволяет мгновенно запустить камеру. Это помогает быстрее сделать фотографию, не тратя время на разблокировку экрана и поиск приложения.

На смартфонах Samsung для этого можно открыть "Настройки", перейти в "Дополнительные функции", выбрать "Боковая кнопка" и настроить двойное нажатие.

Также к двойному нажатию можно привязать включение фонарика, запуск диктофона или другого приложения.

На Google Pixel в этом меню можно выбрать между открытием камеры и цифрового кошелька.

Завершение телефонного разговора

Кнопку питания можно использовать для завершения активного звонка, что особенно удобно, когда сложно нажать кнопку на экране.

На смартфонах Samsung эта функция находится в разделе "Доступность". Далее нужно открыть меню взаимодействия, перейти в настройки приема и завершения звонков и активировать соответствующее действие для боковой кнопки.

На Google Pixel необходимо перейти в "Доступность", открыть "Управление системой" и включить параметр завершения звонка кнопкой питания.

После активации одно нажатие во время разговора будет отключать вызов вместо выключения экрана.

Активация экстренного вызова SOS

На современных Android-смартфонах несколько быстрых нажатий кнопки питания могут запустить функцию Emergency SOS.

На устройствах Samsung для этого обычно требуется нажать кнопку три или пять раз подряд в зависимости от модели. После короткого обратного отсчёта смартфон может позвонить в службу экстренной помощи и отправить сообщение доверенным контактам.

Настроить функцию можно в меню "Безопасность и чрезвычайные ситуации", где также можно добавить или удалить контакты для экстренных случаев.

Запуск специальных функций

Кнопку питания можно использовать для быстрого доступа к функциям, предназначенным для людей с особыми потребностями. К ним могут относиться TalkBack, автоматические субтитры, дополнительное затемнение экрана и другие инструменты.

На смартфонах Samsung необходимо перейти в "Специальные возможности", открыть "Дополнительные настройки" и выбрать комбинацию боковой кнопки и клавиши увеличения громкости.

На Google Pixel меню специальных возможностей нельзя напрямую привязать к кнопке питания. Для его запуска могут использоваться клавиши громкости, отдельная экранная кнопка или жест.

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