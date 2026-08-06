Как отключить рекламу на телефоне: простые способы без лишних приложений

Смартфоны в руках. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Реклама на смартфоне может появляться в приложениях, браузере, уведомлениях и даже в системных меню. Значительную часть таких объявлений можно отключить через настройки Android и iOS, не устанавливая лишних программ.

О том, как убрать рекламу на смартфоне в приложениях и браузере, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на OBOZ.ua.

Как отключить рекламу в приложениях на Android

На Android назойливые объявления и уведомления часто появляются из-за чрезмерных разрешений, предоставленных установленным приложениям.

Чтобы их убрать, нужно открыть "Настройки", перейти в раздел с приложениями и уведомлениями, а затем поочередно отключить показ уведомлений для приложений, которые отправляют лишнюю информацию.

Это поможет избавиться от рекламных баннеров в панели уведомлений и во время работы с экраном.

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Для более полной фильтрации трафика можно использовать AdGuard или NetGuard, хотя такие блокировщики обычно платные. Бесплатной, но менее всеобъемлющей альтернативой является Adblock Fast.

Как убрать рекламные уведомления на iPhone

На смартфонах Apple реклама встречается реже, но иногда поступает в виде уведомлений от установленных приложений.

Чтобы отключить их, нужно открыть меню уведомлений, найти список приложений и отменить разрешения для тех, которые отправляют ненужную информацию.

Как заблокировать рекламу в браузере

Сайты могут показывать баннеры, видео и всплывающие окна. Для их блокировки можно установить специальное расширение.

На Android соответствующий блокировщик можно скачать из Google Play Store. В частности, AdGuard блокирует рекламу и защищает конфиденциальность, предотвращая отслеживание со стороны сайтов.

Для браузеров на iPhone также доступны подобные расширения, однако операционная система имеет определенные ограничения.

Как отключить системную рекламу на Xiaomi

Смартфоны Xiaomi могут показывать рекламу даже в системных приложениях, поскольку компания частично компенсирует низкую стоимость устройств за счет рекламных вставок.

Чтобы убрать такую рекламу, в "Настройках" нужно отключить показ рекомендаций на рабочем столе.

После этого в меню "Все приложения" следует отключить параметр "Получать рекомендации".

В разделе "Пароли и безопасность" нужно открыть "Конфиденциальность", отказаться от персонализированной рекламы и отключить сервис MSA, который отвечает за большинство объявлений.

Как временно убрать рекламу без настроек

Большинство баннеров и видеороликов загружаются через интернет. Поэтому включение "Режима полета" отключит смартфон от сети и временно прекратит показ рекламы.

Для этого достаточно нажать на значок самолета, когда нужно сосредоточиться на задаче или избавиться от сетевых объявлений.

Ранее Новини.LIVE писали, что освободить память на Android-смартфоне можно без окончательного удаления нужных приложений и их данных. В новых версиях системы для этого предусмотрена функция, позволяющая временно сократить занимаемый ими объем хранилища.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже относительно новый Android-смартфон со временем может начать быстрее терять заряд без заметного износа батареи. Причиной нередко становятся фоновые функции, которые незаметно продолжают работать и потреблять энергию.