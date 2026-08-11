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Может больше, чем просто заряжать: 8 полезных функций USB-C

11 августа 2026 10:34
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"
8 полезных функций USB-C в смартфоне, о которых знают не все
Порты USB-C в смартфонах. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Владимир Мололкин
редактор, эксперт рубрики "Техно"

USB-C в современном смартфоне уже давно используется не только для зарядки аккумулятора. Через один разъем можно подключать накопители, мониторы, наушники, контроллеры и другое оборудование.

О восьми полезных функциях USB-C в смартфоне, о которых пользователи часто забывают, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

Зарядка других устройств

Смартфон с USB-C может не только получать энергию, но и передавать её другому устройству.

С помощью соответствующего кабеля от телефона можно немного подзарядить другой смартфон, беспроводные наушники или смарт-часы, если это понадобилось в экстренной ситуации.

Подключение флешек и карт памяти

К смартфону можно подключать флешки с USB-C. Также существуют модели сразу с двумя разъемами — USB-C и USB-A, которые можно использовать и с телефоном, и с компьютером со старым портом.

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Еще один вариант — кардридер USB-C. Некоторые модели одновременно поддерживают SD и microSD, что позволяет переносить фотографии и видео непосредственно на смартфон.

Подключение проводной клавиатуры

USB-C можно использовать и для работы со смартфоном. Через разъем к устройству подключается проводная клавиатура.

Благодаря этому телефон можно использовать как небольшую мобильную рабочую станцию.

Вывод изображения на внешний дисплей

Внешний экран позволяет увеличить рабочее пространство для просмотра видео, работы с документами или игр.

Для подключения одного монитора можно использовать адаптер USB-C — HDMI. Если одновременно требуется несколько устройств, понадобится USB-C-хаб с дополнительными портами.

Подключение внешнего микрофона

Через USB-C к смартфону можно подключить внешний микрофон и улучшить качество записи звука при создании видео.

Для этого доступны различные модели — от простых вариантов до профессионального оборудования.

Использование проводных наушников

USB-C позволяет подключать к смартфону проводные наушники. Некоторые современные гарнитуры уже оснащены соответствующим кабелем.

Для старых моделей с разъемом 3,5 мм понадобится специальный адаптер.

Подключение игровых контроллеров

К смартфону через USB-C можно подключить проводной геймпад. Такое соединение обеспечивает меньшую задержку по сравнению с Bluetooth.

Также существуют мобильные контроллеры, которые крепятся непосредственно к смартфону и делают его похожим на портативные устройства Steam Deck или Nintendo Switch.

Работа со специализированным оборудованием

USB-C позволяет подключать к смартфону и специализированные устройства. Среди них — эндоскопические камеры для проверки труднодоступных мест.

Существуют также портативные ультразвуковые системы, которые работают совместно со смартфонами. Они не всегда могут полностью заменить традиционное медицинское оборудование, однако в отдаленных районах с ограниченным доступом к технике такое решение может оказаться особенно полезным.

Ранее Новини.LIVE писали, что одинаковый разъем USB-C еще не гарантирует одинаковой скорости зарядки. Возможности кабеля зависят от его мощности, поддерживаемых стандартов и совместимости со смартфоном и зарядным адаптером.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже исправный смартфон со временем может накапливать мелкие программные сбои и лишние фоновые процессы. Перезагрузка помогает устранить часть таких проблем и улучшить быстродействие и автономность, однако делать это ежедневно нужно не всем.

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