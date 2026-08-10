Кабели типа USB-C. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

USB-C разработан таким образом, что разъем можно вставлять любой стороной, и исправный кабель должен одинаково работать в обоих положениях. Если после переворачивания меняется скорость зарядки или передачи данных, это может указывать на проблему с кабелем, разъемом или портом.

О том, почему USB-C может работать по-разному после переворачивания разъема и от чего на самом деле зависит скорость, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на nlc.hu.

Почему USB-C может работать только в одном положении

USB Implementers Forum, отвечающая за стандарты USB, называет реверсивное подключение одним из главных свойств USB-C. Кабель, соответствующий стандарту, должен одинаково работать в обоих положениях во время зарядки и передачи данных.

Если в одном из положений устройство не распознает подключение, передача данных прерывается или скорость падает, это, скорее всего, свидетельствует о неисправности.

Причиной может быть поврежденный контакт в кабеле, разъеме или порте устройства. Также сам кабель может не полностью соответствовать требованиям стандарта.

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Переворачивание штекера в таком случае может временно помочь. Однако стоит проверить подключение с другим надежным кабелем: если он работает в обоих положениях, проблема, вероятно, в первом.

Почему USB-C не гарантирует быструю зарядку

USB-C в первую очередь определяет физическую конструкцию разъема, а не скорость зарядки или передачи данных.

Поэтому два внешне одинаковых кабеля могут иметь совершенно разные возможности. Один способен поддерживать мощную зарядку ноутбука, быструю передачу данных и подключение монитора, а другой — только более медленную зарядку и USB 2.0.

Например, USB-C-кабель Apple подходит для зарядки, но передает данные со скоростью до 480 Мбит/с и не поддерживает видеосигнал. Кабель Thunderbolt с разъемами USB-C, напротив, обеспечивает значительно более быструю передачу данных и видео.

Поэтому ситуация, когда кабель нормально заряжает смартфон, но медленно копирует файлы, не обязательно означает неисправность.

От чего зависит скорость зарядки через USB-C

На скорость зарядки одновременно влияют устройство, сетевой адаптер и кабель. Все они должны поддерживать необходимую мощность и соответствующий стандарт.

USB Power Delivery в совместимых устройствах с полнофункциональным USB-C-кабелем может обеспечивать мощность до 240 Вт. Однако далеко не каждый кабель рассчитан на такой показатель.

Переворачивание штекера не увеличит мощность слабого адаптера и не изменит характеристики самого кабеля. Система будет работать с той мощностью, которую совместно поддерживают все подключенные компоненты.

Как выбрать подходящий USB-C-кабель

В системе сертификации USB-IF кабели USB-C — USB-C маркируются в зависимости от поддерживаемой мощности — 60 или 240 Вт. Для сертифицированных моделей со скоростью передачи данных выше, чем у USB 2.0, также указывается соответствующий показатель.

Поэтому при покупке стоит проверять не только наличие разъемов USB-C на обоих концах, но и мощность зарядки, скорость передачи данных и, при необходимости, поддержку видео.

Для зарядки смартфона может хватить более простого кабеля. Для внешнего SSD, монитора с высоким разрешением или зарядки ноутбука нужно учитывать его характеристики.

Ранее Новини.LIVE писали, что символы возле USB-портов позволяют заранее понять, какие функции они поддерживают. Одной из самых известных маркировок является значок, похожий на трезубец с тремя разными наконечниками.

Также Новини.LIVE рассказывали, что старые кабели от телефонов, компьютеров, телевизоров и другой техники часто годами лежат без дела. Некоторые из них еще могут пригодиться, тогда как другие уже не представляют практической пользы и лишь занимают место.