Какая настройка Android может разряжать аккумулятор смартфона ночью

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Android-смартфон может заметно разряжаться за ночь, даже если им никто не пользуется и дисплей остается выключенным. Причиной иногда становится фоновая функция, которая постоянно ищет беспроводные сигналы вокруг устройства.

О том, какая настройка Android может разряжать батарею ночью и как её отключить, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на MakeUseOf.

Какая функция Android может расходовать заряд ночью

Издание разобрало проблему на примере Google Pixel 10 Pro. Владелец смартфона долго искал причину ночной потери заряда и в конце концов обратил внимание на службу повышения точности определения местоположения.

Для более быстрого определения координат эта функция использует не только GPS, но и доступные сети Wi-Fi, сигналы Bluetooth-маяков и ближайшие вышки сотовой связи.

Благодаря этому навигация, сервисы такси и курьерские приложения могут быстрее находить пользователя даже в сложных условиях. В то же время смартфон постоянно сканирует окружающее пространство, а такая фоновая активность дополнительно расходует заряд батареи.

Читайте также:

Как отключить повышение точности геолокации

После отключения этой функции фоновая активность беспроводных модулей уменьшилась, а смартфон перестал так активно терять заряд во время ночного простоя.

Чтобы изменить настройки, нужно открыть системные "Настройки", перейти в раздел, связанный с геолокацией или местоположением, и найти параметр повышения точности определения координат.

После этого переключатель улучшения геолокации нужно перевести в неактивное состояние.

После деактивации смартфон будет в большей степени полагаться на базовые сигналы GPS. Из-за этого определение местоположения в крупных торговых центрах, офисах с железобетонными конструкциями или подземных паркингах может занимать больше времени.

Картам и навигаторам также иногда может потребоваться несколько дополнительных секунд для точного определения координат перед началом маршрута, а виджеты с прогнозом погоды могут обновляться с небольшой задержкой.

Ранее Новини.LIVE писали, что рекламные объявления на смартфоне могут появляться не только в приложениях и браузере, но и в уведомлениях и системных меню. Значительную часть такой рекламы можно убрать с помощью стандартных настроек Android и iOS без дополнительных программ.

Также Новини.LIVE рассказывали, что переполненное хранилище не обязательно означает необходимость удалять важные фото, видео или приложения. Немало места могут незаметно занимать временные файлы и дубликаты, которые постепенно накапливаются на устройстве.