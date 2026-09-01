Який обсяг пам'яті оптимальний для смартфона у 2026 році

Меню внутрішнього сховища смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Версії смартфонів на 512 ГБ або 1 ТБ коштують значно дорожче, хоча багатьом користувачам такий запас пам'яті може ніколи не знадобитися. Для багатьох користувачів оптимальним варіантом використання можуть стати 256 ГБ.

Про те, скільки пам'яті варто обирати у смартфоні та чому за більший накопичувач можна суттєво переплатити, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Реклама

За більший обсяг пам'яті виробники беруть значну доплату

Флагманські смартфони сьогодні пропонуються з накопичувачами до 512 ГБ і 1 ТБ, але збільшення пам'яті помітно впливає на кінцеву ціну.

Samsung Galaxy S26 Ultra коштує 1299,99 долара у версії на 256 ГБ, 1499,99 долара — на 512 ГБ та 1799,99 долара — на 1 ТБ. Перехід від базової до максимальної конфігурації додає 500 доларів до вартості смартфона.

Pixel 10 Pro демонструє схожу різницю: модель на 128 ГБ коштує від 999 доларів, тоді як версія на 1 ТБ — 1449 доларів.

Читайте також:

При цьому різниця у вартості NAND-чипів на 256 і 512 ГБ для виробника оцінюється приблизно у 10-30 доларів, тоді як роздрібна доплата може становити 100-200 доларів.

256 ГБ може вистачити більшості користувачів

Автор MakeUseOf протягом останніх трьох років обирав смартфони на 512 ГБ, але фактично не використовував понад 256 ГБ.

На його думку, 128 ГБ сьогодні вже може бути недостатньо без активного використання хмарного сховища. Натомість 256 ГБ дозволяють зберігати багато застосунків, кілька місяців фотографій і відео, офлайн-карти та музичну бібліотеку без постійної боротьби за вільне місце.

За такого підходу немає потреби щоразу доплачувати за 512 ГБ або 1 ТБ внутрішньої пам'яті.

Замість використання смартфона як постійного архіву він регулярно переносить великі та старі файли на портативний SSD.

Очищення проводить приблизно раз на місяць або коли сховище заповнюється приблизно на 70%. На телефоні залишаються щоденні застосунки, актуальні фотографії та відео, повідомлення й файли, які можуть знадобитися найближчим часом.

Документи, копії посвідчень та інші файли, до яких потрібен доступ із різних пристроїв, можна зберігати у хмарі.

Зовнішня пам'ять може коштувати дешевше

Galaxy S25 Ultra на 256 ГБ коштує 1299,99 долара, а версія на 1 ТБ — 1659,99 долара. Додаткові 768 ГБ обходяться у 360 доларів, або приблизно 0,47 долара за гігабайт.

Для порівняння, портативний SanDisk Extreme на 2 ТБ коштує 299 доларів, тобто близько 0,15 долара за гігабайт.

Такий зовнішній накопичувач можна використовувати зі смартфоном, ноутбуком та телевізором, а після заміни телефона він залишиться у власника.

Раніше Новини.LIVE писали, що уповільнення Android-смартфона не обов'язково означає його застарілість або несправність. На швидкодію можуть впливати тимчасові файли застосунків і браузера, які поступово накопичуються та займають місце у сховищі.

Також Новини.LIVE розповідали, що передавати фото, документи та великі відео зі смартфона на ноутбук можна без використання кабелю. Android, iPhone, Windows і macOS підтримують кілька бездротових способів, які дають змогу швидко обмінюватися файлами.