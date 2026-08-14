Як швидко передати файл зі смартфона на ноутбук без кабелю

Перенесення фото зі смартфона на ноутбук. Фото: Unplash

Передати фото, документ або велике відео зі смартфона на ноутбук можна за кілька секунд, якщо вибрати відповідний спосіб. Для цього не обов'язково шукати кабель — Android, iPhone, Windows і macOS мають кілька зручних бездротових варіантів.

Про те, як швидко передати файл із телефона на ноутбук та який спосіб підійде для різних пристроїв, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на NV.

AirDrop і Quick Share

Власники пристроїв Apple можуть використовувати AirDrop, а користувачі Android і Windows — Quick Share.

Обидві системи передають фотографії та інші файли за допомогою Wi-Fi і Bluetooth без підключення до інтернету.

Складніший вигляд ситуація має під час передавання файлів між iPhone і ноутбуком на Windows, оскільки AirDrop і Quick Share напряму між собою не працюють.

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Месенджери та електронна пошта

Якщо вбудовані системи несумісні, файл можна надіслати самому собі через Telegram або Viber, а потім відкрити відповідний чат на комп'ютері.

У Telegram фотографії можна надсилати як документ, щоб вони не стискалися, а самі файли залишатимуться у хмарі.

Водночас через месенджери не рекомендується передавати паспорти, дані банківських карток, паролі та іншу чутливу інформацію.

Для окремих документів між різними пристроями також можна використовувати електронну пошту.

"Зв'язок з Windows"

Для тих, хто регулярно працює за комп'ютером, доступний застосунок "Зв'язок з Windows".

Він дозволяє без дротів переглядати на моніторі ПК сповіщення, дзвінки та фотографії зі смартфона.

Хмарні сервіси

Для постійної синхронізації можна використовувати Google Диск, iCloud або Dropbox. Документ, збережений на смартфоні у хмарному сервісі, з'являється і на ноутбуці.

Безплатного обсягу сховища зазвичай вистачає для повсякденних потреб, однак за зберігання великої кількості файлів може знадобитися доплата.

Кабель і microSD

Найпростіший традиційний спосіб — підключити смартфон до ноутбука кабелем і перенести потрібні файли. Для цього не потрібен інтернет, а швидкість передавання може бути високою.

На Android-смартфонах із картою microSD дані також можна перенести, переставивши картку в картрідер ноутбука.

Водночас цей спосіб поступово стає менш актуальним, оскільки сучасні смартфони та ноутбуки дедалі частіше випускають без відповідних слотів.

Раніше Новини.LIVE писали, що з роками акумулятор смартфона поступово втрачає частину початкової місткості, через що пристрій доводиться заряджати частіше. На Android перевірити стан батареї можна через системні налаштування або за допомогою спеціальних застосунків.

Також Новини.LIVE розповідали, що після кількох років використання Android-смартфон може помітно втратити швидкодію через накопичений кеш, зайві файли, непотрібні застосунки та фонові процеси. Поліпшити його роботу можна приблизно за 10 хвилин без заміни пристрою.