Як перевірити стан акумулятора на Android і дізнатися рівень зносу

Android-смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

З часом акумулятор смартфона неминуче втрачає частину початкової місткості, через що пристрій починає швидше розряджатися. Перевірити стан батареї на Android можна через системні меню або спеціальні застосунки.

Про те, як перевірити стан акумулятора на Android і дізнатися ступінь його зносу, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

Перевірте батарею за допомогою сервісного коду

На деяких Android-смартфонах базову інформацію про акумулятор можна відкрити через приховане сервісне меню.

Для цього потрібно запустити застосунок "Телефон", відкрити набір номера та ввести комбінацію *#*#4636#*#*. У меню, що з'явиться, слід знайти розділ з інформацією про акумулятор.

На смартфонах Samsung також може працювати альтернативна комбінація *#0228#.

Читайте також:

Водночас такі інженерні коди підтримуються не всіма виробниками та версіями Android.

Скористайтеся застосунком для перевірки зносу

Якщо сервісне меню не відкривається або показує недостатньо інформації, можна скористатися спеціалізованими застосунками з Google Play, зокрема AccuBattery або Battery Guru.

Такі програми аналізують цикли заряджання та показують розрахункову місткість акумулятора разом зі ступенем його зносу.

Однак точніші дані з'являються не одразу. Спочатку потрібно пройти кілька циклів розряджання та заряджання, щоб застосунок зміг приблизно визначити фактичну місткість батареї в міліамперах.

Де подивитися стан батареї на Xiaomi, Huawei та інших смартфонах

На пристроях Xiaomi, Huawei, а також смартфонах брендів OnePlus, Oppo, Vivo, Realme та iQOO стан акумулятора можна перевіряти як через вбудовані системні параметри, так і за допомогою сторонніх утиліт.

Найчастіше потрібні системні застосунки називаються "Безпека" або "Диспетчер пристроїв". У них потрібно відкрити розділ "Батарея", а потім знайти пункт "Стан акумулятора".

У цьому розділі у відсотках може відображатися залишкова місткість батареї.

Раніше Новини.LIVE писали, що регулярне заряджання смартфона до 100% або повне виснаження батареї може негативно впливати на її ресурс. Для повільнішого зношення акумулятора фахівці рекомендують підтримувати заряд у більш сприятливому діапазоні.

Також Новини.LIVE розповідали, що після досягнення 100% смартфон не обов'язково одразу від'єднувати від зарядного пристрою. Вбудована електроніка захищає акумулятор від перезаряджання, хоча за певних умов його зношення все одно може прискорюватися.