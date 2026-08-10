Авіарежим чи відключення мобільного інтернету: що краще економить заряд смартфона

"Режим польоту", мобільні дані на смартфоні. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Коли заряд смартфона майже вичерпаний, вимкнення бездротових з'єднань може допомогти продовжити його роботу. Водночас "Режим польоту" та просте відключення мобільного інтернету економлять енергію по-різному.

Про те, що краще економить заряд батареї смартфона — "Режим польоту" чи вимкнення мобільних даних, пише редакція Новини.LIVE.

Що змінюється після вимкнення мобільного інтернету

Якщо відключити мобільні дані, смартфон перестане передавати інформацію через мережу оператора. Застосунки не зможуть оновлюватися через 4G або 5G, завантажувати повідомлення та виконувати інші фонові операції, для яких потрібен мобільний інтернет.

Водночас телефон продовжить підтримувати зв'язок із базовими станціями. Користувач зможе приймати звичайні дзвінки та SMS, а смартфон і надалі шукатиме мережу та підтримуватиме з'єднання з оператором.

Тому вимкнення мобільних даних може трохи зменшити витрати енергії, але повністю роботу стільникового модуля не припиняє.

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Чому "Режим польоту" економить більше заряду

Після активації "Режиму польоту" смартфон повністю відключається від мобільної мережі. У більшості пристроїв одночасно вимикаються Wi-Fi та Bluetooth, хоча за потреби їх можна активувати окремо.

Головна різниця полягає в тому, що телефон перестає шукати базові станції та намагатися підтримувати з ними зв'язок.

Особливо помітною економія стає в місцях зі слабким або нестабільним покриттям. За поганого сигналу смартфон збільшує потужність передавача та постійно шукає доступну мережу, через що батарея витрачається швидше.

Саме тому для максимальної економії заряду "Режим польоту" ефективніший за просте вимкнення мобільного інтернету.

Що краще вибрати залежно від ситуації

Якщо потрібно залишатися доступним для дзвінків і SMS, але мобільний інтернет тимчасово не потрібен, достатньо вимкнути передачу даних. Смартфон залишиться підключеним до мережі оператора, але перестане витрачати трафік на мобільний інтернет.

Якщо головне завдання — максимально зберегти заряд, а дзвінки не потрібні, краще активувати "Режим польоту". Після цього за необхідності можна окремо ввімкнути Wi-Fi або Bluetooth.

Раніше Новини.LIVE писали, що "Режим польоту" може бути корисним не тільки в літаку. У звичайному житті ця функція здатна допомогти з економією заряду, проблемами зі зв'язком та небажаними сповіщеннями.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть новий Android-смартфон може помітно втрачати заряд за ніч, поки ним ніхто не користується. Причиною іноді стає фонова функція, яка безперервно шукає доступні бездротові сигнали.