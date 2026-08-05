Іконка літака від всіх проблем: для чого вмикати "Режим польоту" на телефоні

Смартфон в руках, увімкнений "Режим польоту" на телефоні. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

"Режим польоту" на смартфоні може бути корисним не лише під час перельотів. У повсякденному житті він допомагає розв'язати кілька поширених проблем із зарядом, зв'язком і сповіщеннями.

Про те, для чого варто вмикати "Режим польоту" на телефоні, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Допомагає довше зберігати заряд батареї

Після активації "Режиму польоту" смартфон вимикає бездротові з'єднання, зокрема мобільний зв'язок, GPS, Bluetooth та Wi-Fi.

Через це енергоспоживання пристрою зменшується. Такий режим може стати в пригоді, якщо телефон майже розрядився, а зарядного пристрою поруч немає.

Дозволяє швидше відновити зв'язок

Увімкнення та подальше вимкнення "Режиму польоту" допомагає смартфону повторно підключитися до мережі.

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Пришвидшує заряджання смартфона

Коли всі бездротові з'єднання вимкнені, смартфон витрачає менше енергії на фонові мережеві функції.

Завдяки цьому батарея може заряджатися швидше. Такий варіант особливо корисний, коли потрібно поповнити заряд телефона за короткий проміжок часу.

Допомагає відпочити від сповіщень

"Режим польоту" тимчасово припиняє надходження дзвінків, повідомлень та інших мережевих сповіщень.

Його можна активувати під час важливих переговорів або тоді, коли хочеться відпочити від постійного потоку інформації.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час тестування мережі 5G смартфон може витрачати заряд швидше навіть за звичного сценарію використання. Це пов'язано з особливостями роботи нового стандарту зв'язку та додатковим навантаженням на компоненти пристрою.

Також Новини.LIVE розповідали, що кнопка живлення на Android-смартфоні може виконувати значно більше функцій, ніж увімкнення екрана чи самого пристрою. Її можливості залежать від моделі й налаштувань та можуть спростити виконання повсякденних дій.