5 корисних функцій кнопки живлення на Android-смартфоні

Функціональні кнопки на смартфоні, кнопка живлення. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Кнопка живлення на Android-смартфоні потрібна не лише для ввімкнення екрана або самого пристрою. Залежно від моделі та налаштувань вона може запускати різні функції та спрощувати виконання щоденних дій.

Про те, які можливості має кнопка живлення Android-смартфона, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Запуск цифрового помічника

На багатьох сучасних Android-смартфонах тривале натискання кнопки живлення запускає цифрового помічника, яким найчастіше є Gemini. Раніше ця дія зазвичай відкривала меню з кнопками вимкнення та перезавантаження, однак виробники поступово змінюють стандартну поведінку.

На смартфонах Samsung налаштування можна знайти в розділі "Додаткові функції", вибравши пункт "Бічна кнопка", а потім дію для тривалого натискання. Користувач може вибрати доступного помічника або повернути відкриття звичайного меню живлення.

На Google Pixel потрібно перейти до розділу "Система", відкрити "Жести" та вибрати налаштування натискання й утримання кнопки живлення.

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Швидке відкриття камери

Подвійне натискання кнопки живлення на багатьох Android-смартфонах дозволяє миттєво запустити камеру. Це допомагає швидше зробити фотографію, не витрачаючи час на розблокування екрана та пошук застосунку.

На смартфонах Samsung для цього можна відкрити "Налаштування", перейти до "Додаткових функцій", вибрати "Бічна кнопка" та налаштувати подвійне натискання.

Також до подвійного натискання можна прив'язати ввімкнення ліхтарика, запуск диктофона або іншого застосунку.

На Google Pixel у цьому меню можна вибрати між відкриттям камери та цифрового гаманця.

Завершення телефонної розмови

Кнопку живлення можна використовувати для завершення активного дзвінка, що особливо зручно, коли складно натиснути кнопку на екрані.

На смартфонах Samsung функція розташована в розділі "Спеціальні можливості". Далі потрібно відкрити меню взаємодії, перейти до налаштувань приймання та завершення дзвінків і активувати відповідну дію для бічної кнопки.

На Google Pixel необхідно перейти до "Спеціальних можливостей", відкрити "Керування системою" та ввімкнути параметр завершення дзвінка кнопкою живлення.

Після активації одне натискання під час розмови відключатиме виклик замість вимкнення екрана.

Активація екстреного виклику SOS

На сучасних Android-смартфонах кілька швидких натискань кнопки живлення можуть запустити функцію Emergency SOS.

На пристроях Samsung для цього зазвичай потрібно натиснути кнопку три або п'ять разів поспіль залежно від моделі. Після короткого зворотного відліку смартфон може зателефонувати до екстреної служби та надіслати повідомлення довіреним контактам.

Налаштувати функцію можна в меню "Безпека та надзвичайні ситуації", де також доступне додавання або видалення екстрених контактів.

Запуск спеціальних можливостей

Кнопку живлення можна використовувати для швидкого доступу до функцій, призначених для людей з особливими потребами. До них можуть належати TalkBack, автоматичні субтитри, додаткове затемнення екрана та інші інструменти.

На смартфонах Samsung потрібно перейти до "Спеціальних можливостей", відкрити "Додаткові налаштування" та вибрати комбінацію бічної кнопки і клавіші збільшення гучності.

На Google Pixel меню спеціальних можливостей не можна безпосередньо прив'язати до кнопки живлення. Для його запуску можуть використовуватися клавіші гучності, окрема екранна кнопка або жест.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть після масового видалення фото й відео вільного місця на Android-смартфоні може майже не побільшати. Деякі застосунки тимчасово зберігають стерті файли, тому вони продовжують займати пам'ять пристрою.

Також Новини.LIVE розповідали, що чимало користувачів не перезавантажують смартфони тижнями або навіть місяцями. Періодичний перезапуск системи допомагає усувати дрібні збої та підтримувати стабільну роботу пристрою.