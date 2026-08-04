Скільки смартфон може залишатися на зарядці після досягнення 100%

Показники батареї смартфона, смартфон на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон не обов'язково відключати від мережі одразу після досягнення 100% заряду. Сучасна електроніка захищає акумулятор від перезаряджання, однак деякі умови все ж можуть прискорити його зношення.

Про те, скільки часу смартфон може залишатися на заряджанні після досягнення 100%, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Чи можна заряджати смартфон до 100%

У більшості сучасних смартфонів встановлені літій-іонні або літій-полімерні акумулятори зі спеціальним контролером живлення.

Після досягнення 100% система припиняє активне подавання струму до батареї. Якщо рівень заряду трохи знижується, смартфон може ненадовго відновити його.

Тому залишення справного пристрою підключеним до якісного адаптера після завершення заряджання не призводить до негайного пошкодження акумулятора.

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Скільки часу телефон може залишатися підключеним

Точного універсального проміжку часу після досягнення 100% немає. Смартфон може залишатися підключеним ще певний час без істотної шкоди завдяки вбудованому контролеру.

Водночас щоденне утримання батареї на максимальному рівні протягом багатьох годин може поступово прискорювати її природне старіння.

Це пов'язано з невеликими циклами дозаряджання та можливим підвищенням температури. Тому за можливості адаптер краще відключити після завершення заряджання.

Чи можна залишати смартфон на заряджанні на ніч

Для сучасного справного смартфона нічне заряджання зазвичай не становить серйозної небезпеки, оскільки після досягнення 100% контролер обмежує подавання енергії.

Значно більшим ризиком є перегрівання. Телефон не варто класти під подушку, накривати ковдрою або залишати в теплому місці з поганою вентиляцією.

Підвищена температура є одним із головних чинників прискореного зношення літієвих акумуляторів.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть справний зарядний пристрій із часом зношується через тривале використання. Пошкодження кабелю, роз'ємів або внутрішніх деталей можуть свідчити, що аксесуар більше не варто використовувати з міркувань безпеки.

Також Новини.LIVE розповідали, що за відсутності розетки, павербанка чи адаптера смартфон можна підживити від ноутбука. Такий спосіб не шкодить акумулятору, однак має суттєве обмеження.