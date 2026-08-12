Знадобиться лише 10 хвилин: як повернути Android-смартфону відчуття нового

Android-смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Android-смартфон після кількох років використання може помітно сповільнитися через накопичені файли, кеш, непотрібні застосунки та фонові процеси. Повернути пристрою відчуття швидшої роботи можна приблизно за 10 хвилин, не купуючи новий телефон.

Про те, як пришвидшити старий Android-смартфон без додаткових витрат, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на CNET.

Видаліть застосунки, якими давно не користуєтеся

Програми, які місяцями залишаються без використання, продовжують займати місце у пам'яті, а деякі з них можуть працювати у фоновому режимі та мати доступ до особистих даних.

Для повного видалення потрібно відкрити "Налаштування" — "Застосунки" — "Усі застосунки", вибрати потрібну програму та перейти до розділу "Пам'ять і кеш".

Спочатку можна натиснути "Очистити пам'ять" і "Очистити кеш", щоб позбутися тимчасових та накопичених файлів. Після цього слід повернутися назад, вибрати "Видалити" та підтвердити дію.

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Очистіть пам'ять від старих файлів

У сховищі смартфона з часом накопичуються старі документи, фотографії, відео та інші завантаження, про які користувач міг давно забути.

Для їх пошуку можна використовувати вбудований файловий менеджер. На смартфонах Samsung він називається My Files, на Google Pixel — Files, а на OnePlus — File Manager.

Насамперед варто перевірити папку "Завантаження". Непотрібні файли можна видалити, а важливі — перенести до Google Drive або іншого хмарного сховища.

Також файлові менеджери дозволяють знайти найбільші файли. Кілька великих відео можуть займати десятки гігабайтів пам'яті.

Змініть вигляд головного екрана

Android дозволяє помітно змінити вигляд смартфона без встановлення сторонніх лаунчерів або наборів іконок.

Для цього потрібно натиснути й утримувати порожню ділянку головного екрана та відкрити його налаштування. Точна назва пункту залежить від виробника.

Тут можна змінити сітку застосунків, наприклад перейти з 4x5 на 5x5 та розмістити більше іконок на одному екрані. Або навпаки — зменшити їх кількість для більш мінімалістичного вигляду.

У цьому ж розділі можуть бути налаштування жестів, зокрема відкриття панелі сповіщень свайпом вниз по головному екрану.

Перегляньте налаштування Android

Ще один спосіб освіжити смартфон — змінити функції, якими ви не користуєтеся або які давно вас не влаштовують.

Наприклад, можна ввімкнути темну тему. Вона змінює вигляд інтерфейсу, а на смартфонах з OLED-дисплеями також допомагає знизити споживання енергії.

Варто переглянути параметри головного екрана, сповіщень, дисплея та інші налаштування, які впливають на щоденне використання пристрою.

Перевірте дозволи встановлених застосунків

За час користування смартфоном десятки програм могли отримати доступ до місцезнаходження, контактів, календаря, камери, мікрофона та інших даних.

Для перевірки потрібно відкрити "Налаштування" — "Конфіденційність" — "Диспетчер дозволів" і послідовно переглянути доступ для різних категорій.

Якщо застосунок, яким ви давно не користуєтеся, все ще має доступ до геолокації, контактів, камери, мікрофона або календаря, відповідний дозвіл можна вимкнути.

Такий аудит займає кілька хвилин і допомагає не лише навести лад у смартфоні, а й підвищити рівень конфіденційності.

Раніше Новини.LIVE писали, що роз'єм USB-C у сучасних смартфонах має значно більше можливостей, ніж просто заряджання батареї. Через нього можна під'єднувати накопичувачі, монітори, навушники, контролери та інші пристрої.

Також Новини.LIVE розповідали, що смартфон може поступово сповільнюватися навіть за відсутності очевидних несправностей. Однією з причин є тимчасові файли, які накопичують месенджери, браузери та інші застосунки, займаючи іноді кілька гігабайтів пам'яті.