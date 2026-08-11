8 корисних функцій USB-C у смартфоні, про які знають не всі

Порти USB-C у смартфонах. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

USB-C у сучасному смартфоні давно використовується не лише для заряджання акумулятора. Через один роз'єм можна підключати накопичувачі, монітори, навушники, контролери та інше обладнання.

Про вісім корисних функцій USB-C у смартфоні, про які користувачі часто забувають, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

Заряджання інших пристроїв

Смартфон із USB-C може не лише отримувати енергію, а й передавати її іншому пристрою.

За допомогою відповідного кабелю від телефона можна трохи підзарядити інший смартфон, бездротові навушники або смартгодинник, якщо це знадобилося в екстреній ситуації.

Підключення флешок і карт пам'яті

До смартфона можна підключати флешки з USB-C. Також існують моделі одразу з двома роз'ємами — USB-C та USB-A, які можна використовувати і з телефоном, і з комп'ютером зі старішим портом.

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Ще один варіант — картрідер USB-C. Деякі моделі одночасно підтримують SD і microSD, що дозволяє переносити фотографії та відео безпосередньо на смартфон.

Підключення дротової клавіатури

USB-C можна використовувати і для роботи зі смартфоном. Через роз'єм до пристрою підключається дротова клавіатура.

Завдяки цьому телефон можна використовувати як невелику мобільну робочу станцію.

Виведення зображення на зовнішній дисплей

Зовнішній екран дозволяє збільшити робочий простір для перегляду відео, роботи з документами або ігор.

Для підключення одного монітора можна використовувати адаптер USB-C — HDMI. Якщо одночасно потрібні кілька пристроїв, знадобиться USB-C-хаб із додатковими портами.

Підключення зовнішнього мікрофона

Через USB-C до смартфона можна підключити зовнішній мікрофон і покращити якість запису звуку під час створення відео.

Для цього доступні різні моделі — від простих варіантів до професійного обладнання.

Використання дротових навушників

USB-C дозволяє підключати до смартфона дротові навушники. Деякі сучасні гарнітури вже оснащуються відповідним кабелем.

Для старих моделей із роз'ємом 3,5 мм знадобиться спеціальний адаптер.

Підключення ігрових контролерів

До смартфона через USB-C можна підключити дротовий геймпад. Таке з'єднання забезпечує меншу затримку порівняно з Bluetooth.

Також існують мобільні контролери, які кріпляться безпосередньо до смартфона та роблять його схожим на портативні пристрої Steam Deck або Nintendo Switch.

Робота зі спеціалізованим обладнанням

USB-C дозволяє підключати до смартфона й спеціалізовані пристрої. Серед них — ендоскопічні камери для перевірки важкодоступних місць.

Існують також портативні ультразвукові системи, які працюють разом зі смартфонами. Вони не завжди можуть повністю замінити традиційне медичне обладнання, однак у віддалених районах з обмеженим доступом до техніки таке рішення може бути особливо корисним.

Раніше Новини.LIVE писали, що однаковий роз'єм USB-C ще не гарантує однакової швидкості заряджання. Можливості кабелю залежать від його потужності, підтримуваних стандартів та сумісності зі смартфоном і зарядним адаптером.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть справний смартфон із часом може накопичувати дрібні програмні збої та зайві фонові процеси. Перезавантаження допомагає усунути частину таких проблем і покращити швидкодію та автономність, однак робити це щодня потрібно не всім.