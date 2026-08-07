Як часто потрібно перезавантажувати смартфон: не всі про це знають

Меню перезавантаження смартфона, смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Навіть справний смартфон може поступово накопичувати дрібні програмні збої та фонові процеси, які впливають на швидкодію й автономність. Просте перезавантаження допомагає позбутися частини таких проблем, але робити його щодня потрібно не всім.

Про те, як часто варто перезавантажувати iPhone та Android-смартфон, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Як часто потрібно перезавантажувати iPhone

Перезапуск смартфона залишається одним із перших способів усунути зависання, нестабільну роботу та інші тимчасові проблеми.

Перезавантаження може бути корисним і тоді, коли iPhone працює нормально. Під час нього відкриті програми повністю закриваються, після чого користувач запускає їх заново. Це може допомогти усунути проблеми, які впливали на швидкодію або автономність.

Apple не встановлює універсальної частоти перезавантаження iPhone. Якщо окремий застосунок працює неправильно, компанія радить спочатку закрити та знову відкрити його, а якщо це не допомогло — перезапустити смартфон.

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Для профілактики iPhone можна перезавантажувати час від часу. Умовним графіком може бути перезапуск раз на тиждень або раз на два тижні.

Як часто варто перезавантажувати Android-смартфон

Для Android діє схожий принцип, однак ця екосистема має велику кількість оболонок і модифікацій системи від різних виробників, тому ризик дрібних програмних збоїв може бути вищим.

Google пояснює власникам Pixel, що перезапуск може допомогти у разі зависання застосунків, проблем із камерою або поганого з'єднання. Водночас конкретної рекомендованої частоти компанія не називає.

Samsung радить регулярно перезавантажувати Galaxy-смартфони, щоб уникати уповільнення та зависань. У документації компанії навіть згадується щоденний перезапуск, хоча для більшості користувачів така частота може бути надмірною.

Універсального правила для всіх смартфонів немає. Орієнтиром може бути перезавантаження приблизно раз на тиждень або раз на кілька днів залежно від моделі пристрою та інтенсивності його використання.

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