Як звільнити до 20 ГБ в Google Фото без переходу на дорожчий тариф

В руках смартфон з логотипом Google на екрані. Фото: Unsplash

Сховище Google Фото може непомітно заповнюватися роками через фотографії та відео, які накопичуються в медіатеці. Перш ніж переходити на дорожчий тариф Google One, можна перевірити кілька категорій файлів і звільнити значний обсяг пам'яті.

Про п'ять способів звільнити місце в Google Фото пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Android Authority.

Старі фото до червня 2021 року можна не видаляти

Фотографії та відео, завантажені в режимі "Економія місця" до 1 червня 2021 року, не займають місця у сховищі облікового запису Google.

Тому їх видалення допоможе впорядкувати медіатеку, але не збільшить доступний обсяг сховища. Якщо головна мета полягає саме у звільненні місця, краще зосередитися на файлах, завантажених пізніше.

Почати очищення варто зі скриншотів

У медіатеці можуть роками зберігатися скриншоти листувань, мемів, сторінок сайтів та іншої інформації, яка вже втратила актуальність.

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Переглядати їх зручніше через вебверсію Google Фото на комп'ютері, де великий екран і клавіатура спрощують масове виділення файлів.

У наведеному прикладі видалення приблизно 3000 скриншотів дозволило звільнити близько 2 ГБ.

Перевірте групи схожих фотографій

У Google Фото немає повноцінного інструменту пошуку дублікатів, але функція "Stacking" об'єднує схожі фотографії у групи.

Усередині такої групи можна залишити найкращий кадр, а решту видалити. Водночас повністю покладатися на автоматичне групування не варто, оскільки сервіс іноді об'єднує фотографії, які помітно відрізняються.

Перед видаленням краще переглядати кожну групу окремо. У випадку автора Android Autority очищення близько 800 фотографій звільнило приблизно 3 ГБ.

Знайдіть найбільші фотографії та відео

Швидко скоротити обсяг зайнятого сховища можна за допомогою пошуку найбільших файлів.

У мобільному застосунку Google Фото потрібно відкрити меню облікового запису, вибрати "Звільнити місце", знайти розділ "Великі фото та відео" та натиснути "Перевірити".

У вебверсії потрібно натиснути на інформацію про зайнятий простір у лівій частині екрана, а потім вибрати "Великі фото та відео".

Особливу увагу варто приділити відеороликам, оскільки один файл може займати кілька гігабайтів. У наведеному прикладі найбільше відео мало обсяг 2,3 ГБ, а весь цей етап дозволив звільнити понад 8,5 ГБ.

Окремо перегляньте всі збережені відео

Після очищення найбільших файлів варто додатково перевірити всю папку з відео. Менеджер сховища може не показувати короткі ролики тривалістю лише кілька секунд.

Окремо такі файли займають небагато пам'яті, але сотні коротких відео разом можуть використовувати кілька гігабайтів.

Серед них можуть бути випадково збережені ролики із соціальних мереж і месенджерів, старі відео для Instagram, фрагменти розпакувань та інші тимчасові записи.

У випадку автора видалення понад 500 таких відеофайлів звільнило ще 9,4 ГБ. Загалом після очищення медіатеки вдалося повернути близько 23 ГБ простору.

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Також Новини.LIVE розповідали, що смартфон може поступово втрачати швидкодію навіть без явних несправностей. Однією з причин є тимчасові файли з месенджерів, браузерів та інших застосунків, які з часом можуть займати кілька гігабайтів пам'яті.