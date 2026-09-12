Що видалити на смартфоні, щоб швидко звільнити пам'ять без втрат

Чоловік з телефоном в руках. Фото: Unsplash

Заповнене сховище не завжди означає, що потрібно видаляти фото, відео чи програми. Значну частину пам'яті можуть займати тимчасові файли, кеш і дублікати, які можна прибрати без втрати важливих даних.

Про те, як швидко звільнити пам'ять смартфона без видалення застосунків, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Чому пам'ять переповнюється навіть без великої кількості файлів

Однією з головних причин переповнення сховища є тимчасові дані, які накопичують програми під час роботи. Йдеться про зображення, відео та інші файли, які не є критично важливими для роботи застосунків, але з часом можуть займати значний обсяг пам'яті.

Особливо багато кешу можуть накопичувати месенджери. Наприклад, Telegram за активного використання здатен займати 10-20 ГБ.

Щоб очистити кеш у Telegram, потрібно перейти в "Налаштування" — "Дані та пам'ять" — "Використання пам'яті" та натиснути "Очистити кеш".

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Якщо фотографії та відео вже синхронізовані з Google Фото або iCloud, локальні копії можна прибрати зі смартфона, зберігши доступ до файлів через хмарний сервіс.

Такий спосіб може швидко звільнити кілька гігабайтів, особливо якщо у пам'яті зберігається багато медіафайлів.

Окрему частину сховища можуть займати однакові або майже однакові фотографії та відео, які користувач не помічає. Для їх пошуку можна використовувати спеціальні застосунки, які знаходять дублікати та дозволяють видалити зайві файли без ручного перегляду кожної папки.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфони з накопичувачем на 512 ГБ або 1 ТБ коштують помітно дорожче, хоча такий обсяг потрібен далеко не всім. Для багатьох користувачів оптимальним варіантом може стати версія на 256 ГБ.

Також Новини.LIVE розповідали, що сховище Google Фото може поступово заповнюватися фотографіями та відео, які роками накопичуються в медіатеці. Перед переходом на дорожчий тариф Google One варто перевірити окремі категорії файлів, щоб звільнити значний обсяг пам'яті.