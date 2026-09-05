Очищення пам'яті на телефоні: що видалити, щоб не гальмував

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Коли сховище смартфона переповнюється, пристрій може почати гальмувати, нестабільно працювати та відмовлятися зберігати нові файли. Звільнити місце на Android та iPhone можна кількома простими способами без повного очищення телефона.

Про те, як звільнити пам'ять на смартфоні та які файли варто перевірити насамперед, розповідає редакція Новини.LIVE.

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Як звільнити пам'ять на смартфоні

Перед видаленням файлів варто відкрити розділ сховища у налаштуваннях смартфона.

Там можна побачити, скільки місця займають застосунки, фотографії, документи, кеш та інші дані. Система також може запропонувати рекомендації для очищення.

Одним із найшвидших способів звільнити місце є перевірка встановлених програм.

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Застосунки, якими давно не користувалися або які займають занадто багато пам'яті, можна видалити. У деяких випадках це дозволяє одразу повернути значний обсяг сховища.

Фото, особливо у високій роздільній здатності, можуть займати значну частину пам'яті смартфона. Резервне копіювання у Google Photos або iCloud дозволяє зберегти знімки та після цього звільнити фізичне сховище пристрою.

Під час роботи програми накопичують тимчасові файли, які з часом можуть займати гігабайти пам'яті. Кеш можна періодично очищати через налаштування окремих застосунків або системні засоби смартфона.

Під час перегляду сайтів, електронної пошти та інших сервісів на телефоні можуть залишатися PDF, DOC та інші документи, які більше не потрібні. Зазвичай вони зберігаються у теці "Завантаження", звідки зайві файли можна видалити вручну.

Фото, відео, GIF-анімації та інші файли з чатів можуть швидко заповнювати пам'ять, особливо якщо месенджер автоматично зберігає отриманий контент. Варто перевірити накопичені медіафайли та видалити непотрібні. Щоб вони не займали пам'ять надалі, у налаштуваннях месенджера можна вимкнути автоматичне збереження.

Раніше Новини.LIVE писали, що з роками сховище Google Фото може непомітно заповнюватися фотографіями та відео, які накопичуються роками. Можна звільнити значний обсяг пам'яті, перевіривши кілька категорій та файлів, перш ніж переходити на дорожчий тариф.

Також Новини.LIVE розповідали, що повільна работа Android-смартфона часто пов'язана не із застарілістю пристрою або потребої в ремонті. Нерідко причиною може стати накопичений кеш, який займає значний обсяг пам'яті.